第二波立委補選！民進黨保2搶1 卓榮泰進駐彰化

2019年01月29日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

新北、彰化、台南與金門4席立委補選預計3月16日進行，民進黨主席卓榮泰昨強調，民進黨的目標是「保2搶1」，為搶下彰化，他考慮3月1日後長時間進駐彰化，至於新北市的余天有很好的選舉優勢跟經驗，「情況很正面」。

新北情況正面 金門未提名

台北市與台中市立委補選結果27日揭曉，藍綠1勝1敗，為打贏第二波立委補選，民進黨在新北市第3選區提名新北市黨部主委余天參選，台南市第2選區徵召前勞動部政務次長郭國文，彰化縣第1選區徵召前鹿港鎮長黃振彥，在金門選區則未提名。

民進黨昨召開地方黨部主委會議討論選舉策略，卓榮泰會後與余天、郭國文、黃振彥舉行記者會高喊「主委挺主委、一起當立委」，宣示民進黨全台動起來，3月16日一定讓3位立委候選人順利前進國會。

卓榮泰說，即日起至春節年後，黨部會進行重要人事改組，形成全新戰鬥團隊，在各地方第一線的主將，也就是各縣市黨部主委，希望能把全部戰力發揮在3月16日補選與2020選戰。

他提出大戰略、大戰區聯合作戰的方式，希望形成一個共同訴求，讓整個部隊有共同方向，因此，他要求新竹以北的所有縣市都要投入新北市立委補選選戰，嘉義以南縣市投入台南市選戰，其他台中、彰化、南投及雲林則要投入彰化縣選戰，以協助3位立委候選人爭取勝利。

余天表示，接到徵召指令後，他已經跑了兩周行程。他的政見是「傾聽民意，滿足民意」；黃振彥也說，這次選舉他非常有信心，新北市跟台南市原本就是民進黨執政，這兩席一定要上，民進黨要贏就是彰化，若可以拿下，2020年民進黨一定會成功。

4月中旬 確定總統參選人

台南市立委候選人郭國文則認為，原來傳統綠營的大本營，已不如過去堅固，他個人在這場選戰中一直戰戰兢兢。

卓榮泰表示，台南雖分裂，他會積極尋求解決；在金門，由於民進黨未提人，他認為國民黨勝選機率高。

至於2020總統大選，卓榮泰說，民進黨預計4月中旬，就會確定總統候選人，黨內初選應會以全民調進行。

蔡英文是否可能與賴清德搭檔競選？卓說，賴清德是民進黨黨員，要服膺民進黨黨綱與台灣前途決議文，裡面清楚規定台灣是獨立的國家，改變現狀要2300萬人公投決定，賴「不會超越這樣的範圍」。

(中國時報)