立委補選 韓國瑜要幫謝龍介助攻

2019年01月29日 04:11 中國時報 林瑞益 、 劉秀芬 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨表示，去年九合一大選時備感艱難，台南市議員謝龍介幫他站台，這回謝龍介投入立委補選，他一定會去看謝龍介，人跟人是感情的動物，之前謝龍介幫了他很多忙，他將為謝龍介輔選。

謝龍介獲國民黨徵召參選台南市第2選區立委補選，他的高知名度加上本屆市議員選舉期間，在韓流效應下，一舉拿下全市最高票，現在等韓國瑜排定時間到台南市站台，希望在韓的助攻下，讓他口中「綠的出汁」的第2選區由綠地變藍天。

在台南市立委補選，頗有韓國瑜與陳其邁延長賽的味道。民進黨參選人郭國文昨到立院與行政院副院長陳其邁拍攝賀年短片，陳其邁手指立院牌匾，懇請台南鄉親送郭國文送進立院。

韓國瑜何時至台南？謝龍介說，韓國瑜拚經濟行程滿滿，上周三晚致電時，已經凌晨0點45分，謝龍介要韓好好休息，韓何時來，他都可配合，現先排過完年以後就會來，競選總部成立一定會來。

「韓流還很強」，謝龍介表示，連他服務處登記索取韓國瑜春聯、紅包袋的人數，快超過前總統馬英九，謝龍介的太太也叫李佳芬。他說，不只韓市長有高人氣，「屆時李佳芬陪李佳芬到菜市場拜票，一定也會炒熱選情。」

韓國瑜說，候選人要掌握天時、地利、人和，以及局勢與變局，如何訴求民意最大支持度，對於金門、台南與新北等立委補選，相信不同陣營候選人會從這次台北、台中的勝負之間，重新思考選戰。

韓國瑜昨至岡山區督導螺絲工廠消防演習，談到27日的立委補選結果，韓國瑜表示，贏的人恭喜，輸的人不要難過，進了立法院，要想人民需要的是什麼，現在人民對政治人物的要求已經不同。

雖然陳炳甫沒有當選北市立委，但韓國瑜說國民黨的票多了3％，韓國瑜說，民主政治選舉有勝有負，這是兵家常事。

至於韓流有外溢嗎？他不敢這樣說，好像他很了不起；他沒這麼了不起，所有的候選人都很認真、努力。

(中國時報)