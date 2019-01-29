國民黨台南、新北搶灘 力拚反攻

2019年01月29日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

對於第二波立委補選，國民黨將深綠的台南、新北兩個選區視為反攻指標，派出具高曝光度候選人。國民黨組發會主委李哲華昨坦言，國民黨在這兩區的陸軍不如人，只好靠空軍，接下來會以炒熱選情，爭取中間游離選民出門投票為目標。

國民黨在台南市第2選區（七股、麻豆等區）派出高知名度的台南市黨部主委謝龍介參選，新北市（三重區）則派出國民黨文傳會副主委鄭世維參選，2人都是政論節目常客，尤其謝龍介去年底選戰受「韓流」影響，以第一高票當選該區市議員。

李哲華坦言，國民黨在台南與新北這兩個選區，組織上不如民進黨，陸軍不行，就要靠空軍彌補。他已拜託高雄市長韓國瑜特別到這兩個選區幫忙拉抬，謝龍介在去年底韓流興起時，扮演重要角色；韓與鄭世維剛好也是「賣菜郎」，韓可以在這兩個艱困選區扮演重要角色。

不過立委補選的關鍵還是在投票率，李哲華表示，台北市補選這場因為淪為口水戰，外界覺得「水準不高」，導致投票意願低，變成基本盤的比拚。因此第二波補選將會訴求拚經濟、解決問題，炒熱選情，吸引思變的中間游離選民出門投票。

李哲華認為，新北與台南兩席立委假如能夠逆轉，對國民黨意義重大，代表民心思變，蔡英文總統最近頻向對岸挑釁，看似綠軍回流，但其實只是假象，事實上，經濟發展與兩岸和平才是關鍵；假設這兩席逆轉就證明民心思變，國民黨2020重返執政有望。

至於其他藍營相對優勢選區，李哲華表示，彰化縣提名的柯呈枋學經歷都很優秀，當選立委可以順利交接；至於金門，無黨籍的陳滄江雖然脫黨參選，但實際還是在跟民進黨眉來眼去，國民黨要讓選民知道，陳滄江只是「假藍軍外衣」，接下來會努力為洪麗萍固票。

(中國時報)