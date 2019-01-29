豈能只靠韓流 國民黨須有靈活戰術

2019年01月29日 04:11 中國時報 周毓翔

國民黨去年底九合一大選靠「韓流」逆轉成功，2個月過去了，整個黨猶浸沈在勝選喜悅中，試問韓流可以延續多久？國民黨除了韓流外，是否有其他戰術？當民進黨在選後重新整隊，不斷變換陣勢之際，國民黨做何努力？國民黨能不能再次號召民眾，才是2020真正的關鍵。

甫結束的第一波立委補選，韓國瑜雖親自北上為陳炳甫站台，結果藍綠版圖幾乎沒變，與其說韓流失效，不如說台北立委補選最後淪為綠白口水戰，陳炳甫角色反被淡化；而台中，則是台中市長盧秀燕的席次繼承戰，也與韓關聯不大。

反而第二波立委補選，才是驗證「韓流」威力的試金石，尤其是在深綠的新北三重與台南這兩席立委補選。

黃偉哲在市長選舉中，在其老家七股、麻豆幾乎是慘勝，顯見韓流確實撼動台南選情，加上謝龍介在後來韓流掀起後扮演關鍵角色，謝龍介可以看成韓國瑜的代理人。

三重區儘管是綠營在新北的大本營，但蘇貞昌老縣長回鍋並沒有贏侯友宜太多票，鄭世維知名度雖不如余天，但跟韓國瑜同樣混過菜市場，也可打著「賣菜郎」形象行銷；這兩區不僅「夠綠」，也與韓有連結性，若能翻轉，則證明「韓流」仍有效。但「韓流」並非萬靈丹，民進黨去年底敗選後，不斷調整戰術，玩直播、當網紅，或「突襲」民眾，製造驚喜效果，就是為了「接地氣」；民進黨主席卓榮泰更準備要坐鎮彰化立委補選，展現企圖心。

反觀國民黨若還只是寄望「韓流」，恐怕會身處危機而不自知。要知道，「天下武功，唯快不破」，民進黨去年一路小看韓國瑜，未料在選前最後2個月驟起的韓流，打得民進黨無法招架，如今民進黨記取教訓，快速變陣，如果國民黨還心存僥倖，走回老路數，不知精進，恐怕2020又要再嘗一次失敗。

(中國時報)