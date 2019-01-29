藍綠緊鑼密鼓 突圍、防守緊迫盯人
藍綠緊鑼密鼓備戰新北、台南、彰化、金門等立委補選，其中，新北第3選區、台南第2選區政治光譜都是綠大於藍，但在新北市長選戰中，侯友宜在三蘆地區和蘇貞昌打成五五波、台南則出現綠營分裂，藍軍戰將鄭世維、謝龍介有突圍機會。
三重立委補選由賣菜郎鄭世維對上綜藝大哥大余天，71歲的余天曾在2008年當選三重立委，藍營對手53歲鄭世維知名度雖遜於余天，但2018大選蘇貞昌大敗，余天是敗戰軍師，親自披掛上陣，背上有蘇貞昌敗選包袱，加上余天年逾7旬，能否獲得選民認同是一大考驗。
新北第3選區立委補選不包括綠營鐵票區的三重東區16個里，扣除後的三蘆地區103個里，侯友宜、蘇貞昌在市長選舉時票數可說是五五波，鄭世維年後也將邀請韓國瑜、侯友宜、朱立倫等加持，具有催票作用。
台南市第2選區共有6人參選，除國民黨謝龍介、民進黨郭國文、退出民進黨參選的陳筱諭，另有無黨籍楊筱如、吳炳輝及徐國棟，本區以農漁產業為主，綠營雖提名郭國文參選，但陳筱諭猛攻郭推動的「一例一休」，對郭選情造成壓力。
謝龍介擁有全國性知名度，若能延續去年九合一選舉的「拚經濟、顧巴肚」選戰主軸，加上邀請韓國瑜站台，在韓流效應加持下，可望為選情加溫。
彰化縣立委補選，包括國民黨籍柯呈枋、民進黨籍黃振彥、時力楊澤民和無黨籍紀慶堂共4人角逐，時力雖在九合一大選中拿下1席縣議員席次搶攻灘頭堡，但因立委補選選區並未重疊，預料這1席仍將是藍綠之爭。
金門立委補選6搶1，目前態勢看來，仍是前縣議會議長洪麗萍和前縣議員陳玉珍、陳滄江3人的「內戰」，競爭十分激烈，金門也有機會出現首位女立委。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。