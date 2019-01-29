藍綠緊鑼密鼓 突圍、防守緊迫盯人

2019年01月29日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 李金生 、 劉秀芬 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

藍綠緊鑼密鼓備戰新北、台南、彰化、金門等立委補選，其中，新北第3選區、台南第2選區政治光譜都是綠大於藍，但在新北市長選戰中，侯友宜在三蘆地區和蘇貞昌打成五五波、台南則出現綠營分裂，藍軍戰將鄭世維、謝龍介有突圍機會。

三重立委補選由賣菜郎鄭世維對上綜藝大哥大余天，71歲的余天曾在2008年當選三重立委，藍營對手53歲鄭世維知名度雖遜於余天，但2018大選蘇貞昌大敗，余天是敗戰軍師，親自披掛上陣，背上有蘇貞昌敗選包袱，加上余天年逾7旬，能否獲得選民認同是一大考驗。

新北第3選區立委補選不包括綠營鐵票區的三重東區16個里，扣除後的三蘆地區103個里，侯友宜、蘇貞昌在市長選舉時票數可說是五五波，鄭世維年後也將邀請韓國瑜、侯友宜、朱立倫等加持，具有催票作用。

台南市第2選區共有6人參選，除國民黨謝龍介、民進黨郭國文、退出民進黨參選的陳筱諭，另有無黨籍楊筱如、吳炳輝及徐國棟，本區以農漁產業為主，綠營雖提名郭國文參選，但陳筱諭猛攻郭推動的「一例一休」，對郭選情造成壓力。

謝龍介擁有全國性知名度，若能延續去年九合一選舉的「拚經濟、顧巴肚」選戰主軸，加上邀請韓國瑜站台，在韓流效應加持下，可望為選情加溫。

彰化縣立委補選，包括國民黨籍柯呈枋、民進黨籍黃振彥、時力楊澤民和無黨籍紀慶堂共4人角逐，時力雖在九合一大選中拿下1席縣議員席次搶攻灘頭堡，但因立委補選選區並未重疊，預料這1席仍將是藍綠之爭。

金門立委補選6搶1，目前態勢看來，仍是前縣議會議長洪麗萍和前縣議員陳玉珍、陳滄江3人的「內戰」，競爭十分激烈，金門也有機會出現首位女立委。

(中國時報)