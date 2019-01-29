柯家軍得票率僅近12％！藍綠齊酸柯 僥倖撿到連任

2019年01月29日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

只想當網紅沒內容！ 陳思宇、王義川「拚空戰」敗選

台北市立委補選「柯家軍」陳思宇慘敗，得票數未破萬、得票率僅近12％，相較市長柯文哲去年在士林、大同區均拿下超過4成的得票率，不到3個月內得票率大減，外界解讀柯的魅力不在，也驗證當時棄姚保柯發酵，讓柯險勝3000餘票。藍、綠議員昨齊酸「柯連任市長是撿來的」，若沒綁公投或綠派更強人選，柯文哲根本無法勝選。

北市士林大同立委補選結果出爐，藍、綠支持者各自歸隊，柯家軍出師不利，外界不僅認為會影響柯文哲參選2020總統意願，連帶也質疑柯連任市長的正當性，若去年底選舉棄保效應未發酵，柯要勝選希望渺茫。

棄保加綁公投 柯才險勝

國民黨議員汪志冰指出，市長選舉前，黨內民調顯示黨籍候選人丁守中領先，但因綁公投，投票所大排長龍，不少老人家不耐久候放棄投票。

汪志冰說，從這次補選看來，柯並沒有想像中強，去年市長選舉險勝運氣成分居多，主要是姚文智選情低迷，深綠地區支持者擔心藍營班師回朝，含淚投給柯文哲，加上邊開邊投票，柯驚險連任可說是「撿到的」。

民進黨議員洪健益也諷柯「僥倖連任」，洪健益說，柯很多票來自民進黨支持者，因姚當時起步較晚，加上選情始終衝不上來，支持者抱持寧給柯也不投給藍的心態，若綠營當時盡早提名並推派更強大咖參選，雖民進黨不一定會贏，但柯一定不會當選。

王世堅預言 柯必選2020

「柯黑大魔王」民進黨市議員王世堅昨接受電台專訪坦言，看到柯文哲被挫銳氣，「有點暗爽」；但王世堅認為，柯不會因為補選結果影響參選2020意願，柯文哲選總統是勢在必行。

王世堅指出，柯文哲不只有政治野心，背後還有資源在支撐，他的政治使命就是要把柯P擊垮，讓柯不能在政壇狂妄囂張下去，原本規畫擊垮柯文哲當完這屆就要退休，但只要柯一天沒垮，他有這個使命，不讓「惡質詐騙家」收割台灣民主運動的成就。

主持人黃光芹追問，如何看待柯若參選2020總統選舉擊敗蔡英文總統可能性，王世堅強調，他一定會阻止此事發生，因為太荒唐、太離譜，柯文哲會慢慢感受到社會對他的厭惡，因為他沒辦法永久欺騙多數人。

(中國時報)