凌晨4時搶頭香 成千鄉親討喜氣！民眾太嗨 韓國瑜發紅包扯傷手

2019年01月29日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日一連走訪前鎮、小港兩處發放紅包，吸引成千鄉親討喜氣，不料，小插曲頻頻，韓粉過於熱情，將他的手給扯傷，也有人繼續「犯規」摸禿頭。韓國瑜仍笑笑回說，他們不是故意的，自嘲「再摸頭，發紅包就戴安全帽！」

日前韓國瑜自比后羿，外界解讀是否2020不缺席？他笑說，「沒有這回事」，自己只是開玩笑，現在講到2020就很敏感，記者問「你有瞄準了嗎？」他急忙答「沒有啦，（市長）做不好，不用高雄市民罵我，我就把我自己一槍給斃了」。

另外，韓國瑜也證實不搬進市長官邸，他直說，只有他自己或夫妻倆一起住，太大有些浪費，官邸會開放宴請外賓或借給公益社團，作為公關平台，自己將另尋房子，自己繳租金，不會使用到公帑。

韓國瑜昨早在鎮南宮發紅包，2000多位民眾搶領紅包，人龍綿延近500公尺，幾乎不見盡頭，更有人凌晨4時許來搶頭香，足足等了7個多小時。

發紅包途中，民眾搶著握手，不慎將韓國瑜右手腕給扯傷，只見他皺起眉頭，表情顯得痛苦，咬牙轉動手腕繼續發。

韓國瑜說，可能是民眾太熱情，右手拉傷了，但不會放在心上，接觸民眾握手很正常，這叫「群眾ABC學」，只要時常握手，手就容易受傷，兩隻手溫度也不一樣。

韓國瑜看見小朋友領紅包，一秒彎腰、蹲下來發放，摸摸孩子的頭，讓人見識到暖男一面。然而，排隊民眾過於踴躍，紅包準備不足，他只能揮手向民眾致歉，後來他發現1名孕婦抱著小孩苦等，硬是「生」出一個紅包，令婦人為之感動。

(中國時報)