藍綠選民各自歸隊 柯踢鐵板

2019年01月29日 04:11 中國時報 林縉明

台北市長柯文哲去年在藍、綠夾擊下，以3567票驚險連任，雖然外界認為，柯因藍綠白「三腳督」而得利，加上綠營人選太弱，導致棄保效應發酵，才僥倖過關，但柯卻沾沾自喜，否認有「棄保效應」。這次立委補選結果，在藍綠精銳盡出的情況下，選民也各自歸隊，也讓柯的謊言不攻自破。

去年台北市長選舉，柯文哲挾著龐大市府資源，加上綠營執政不利，以及韓國瑜「手下留情」等客觀因素，最終僅險勝3567票。但根據各陣營內部民調，選前柯文哲民調落後國民黨對手丁守中，之所以能夠扭轉選情，與綠營選民棄姚保柯，以及公投綁大選導致年長選民放棄投票等因素，都等同助柯一臂之力，柯的連任之路可謂驚險萬分。

不過，柯拿下慘勝後，仍自我感覺良好，自認是全台最大咖，徹底與綠營撕破臉，除炮火猛攻民進黨，甚至趁勢推出柯家軍投入立委補選，尤其這次柯文哲在士林與大同選區分別拿下超過41％、45％得票率，柯評估有機會複製市長選舉藍綠白「三腳督」，讓柯家軍突圍，但踢到鐵板。

對比去年底市長選舉與剛結束的立委補選，代表柯家軍的陳思宇得票率僅11.99％，相較兩個月前柯在這兩區的得票率，相差超過3成，反倒是綠營何志偉得票率47.76％，也與姚文智2012、2016年都拿下超過5成的得票率接近，國民黨仍維持4成得票率，從綠白間的得票率變化，顯見綠營支持者歸隊外，也驗證去年市長選舉棄姚保柯確實發酵。

綠營人士透露，柯先前表現雖讓地方基層感到不滿，但在自家候選人沒贏面情況下，與其讓藍營勝出，只能含淚投柯。

但這次立委補選，民進黨候選人何志偉選情看好，勝算也高，綠營選民自然無棄保動機，陳思宇以延續柯白色力量打破藍綠做為號召，無疑是做「白日夢」。

(中國時報)