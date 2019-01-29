楊銘中盼恢復軍階再退役

2019年01月29日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

被大陸關最久的情報員楊銘中於元月23日獲釋後，當天即自北京返台，忠義同志會長陳虎門說，楊銘中希望軍情局能恢復其上尉軍階，讓他榮譽退伍。

陳虎門說，楊銘中回台當天，隨即前往一位吳姓退役中將老長官家，楊以前當過他的侍從官，兩人見面抱頭痛哭，然後老長官在家招待楊吃豬腳麵線，家人陪著去剪頭髮。隔天，楊銘中即去看了陳虎門。陳虎門說，楊銘中最後改判20年，因減刑半年，在獄中19年半，於今獲釋後，5年內不得去大陸。

陳虎門說，楊銘中較失事前還胖一點，有一腳看起來沒什麼力氣，一隻眼睛視線不好，一口牙全壞了，除此之外，人都很好。

楊銘中告訴陳虎門說，失事後沒有被刑求，只有在審訊時，被打過兩次，一次是打臉，一次是把頭按到馬桶裡。他這些年在獄中都洗冷水澡，沒洗過熱水澡。

至於失事經過，楊銘中告訴陳虎門，他飛到上海後，依約好的時點赴約，沒見到策反對象，心裡就覺得不對，於是打電話回台灣，這邊指示他快回來；隔天，他就訂機票返台，大陸的航空公司還問他為何剛到就離開，等他上了飛機，機上突然廣播，起飛時間會延誤一點，接著就看到好多輛警車把飛機團團圍住，國安部門就上機把他帶走了。

陳虎門說，楊銘中為國犧牲19年多，他想恢復軍階退伍；不過，軍方相關官員說，楊已62歲，實務上，沒有這個例子可循。

(中國時報)