傳阿北提前練兵 組黨備戰

2019年01月29日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

北市立委補選在藍綠夾殺下，柯家軍首嘗敗戰，由於此役被視為總統大選前哨戰，藍營市議員陳炳甫斷言，「柯若想問鼎2020總統大位，已無法在『最後5秒鐘做決定』」；對此，柯大打太極，未正面回應，但據悉，柯早已暗中串聯全台柯粉，預計春節後將有具體行動。

柯文哲組黨充實陸軍傳言不斷，不過，此次補選考驗，首棒陳思宇慘遭藍綠輾壓，外界好奇組黨計畫是否生變？對此，柯昨稱，「這跟組不組黨好像沒什麼關係？」但隨後說，「有影響嗎？我不曉得」；最後又指，「人是不斷在思考、不斷修正」，態度曖昧。

由於這次補選預料投票率偏低，藍綠都動員陸戰部隊拉票，柯雖多次陪同子弟兵掃街，此戰結果仍差強人意，柯文哲昨坦言，（柯家軍）沒政黨動員基層相當困難，但組織戰也不是一天、兩天可以做起來，沒這麼容易。對於「柯P光環落漆」一說，柯稱，自己也沒啥光環，人氣應該也差不多

藍營對手陳炳甫分析，柯P若想維持聲量挺進2020總統大選，在補選過後，已無法在「最後5秒鐘做決定」，馬上就要面臨組黨問題，思考召集全台各地柯家軍、友軍及不分區立委席次。

即便柯文哲常說「最後5秒才做決定」，遲未鬆口組黨時程，但據悉，柯早已悄悄備戰，下令春節前先串聯全台柯粉，從去年底的台北感恩餐會、本月20日的「全國柯粉大會師」，2月起台中、高雄也將接棒開跑，力求遍地開花，再視民意決定下一步。至於是否為了選總統或組政黨提前作準備？知情人士表示，「選不選是一回事，但兵總要先練好。」

至於2020總統大選，民進黨是否會與柯文哲「綠白合作」？民進黨主席卓榮泰表示，選總統的這條路上，必須守住執政，對於柯文哲「沒有討價還價的空間」，在總統這一局，民進黨一定會提名自己的人。

(中國時報)