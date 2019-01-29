王金平贈書 柱建議當網紅

2019年01月29日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前立法院長王金平昨與國民黨前主席洪秀柱會面，並致贈自己的新書《橋—走近王金平》。兩人曾經是立法院正副院長，昨午敘舊一小時，洪秀柱還建議王金平，現在是網紅時代，建議把他私下幽默風趣一面表現出來。

王金平表示，與洪主席是多年同事與好友，兩人一直維持好交情，適逢春節期間，因此跟洪主席相約相互拜年、敘舊。兩人除聊聊去年九合一大選、兩人近況與王院長的新書外，也對國家大政走向交換意見。

洪也特別建議王金平，現在是網紅時代，民眾喜歡說話直白、有趣，過去王給人的形象很嚴肅、內斂，容易有距離感，洪建議王金平要放輕鬆，把私下風趣幽默的一面表現出來。

洪秀柱並提到，王金平從政以來經歷太多風雨，許多事情大家只看到表面，因此對王有很多誤解，因此建議王金平要正視並且豁然面對，針對誤會把心中的話與事實真相向大家說明，才不會對他自己造成傷害。

(中國時報)