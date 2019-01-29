運轉37年 環團逼退興達電廠

2019年01月29日 04:11 中國時報 王思慧 、 王莫昀 、 林宏聰 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

高市港區籠罩在灰濛濛的陰霾中，從高樓俯瞰能見度不佳。（本報資料照片）

高雄屏東一直是空汙嚴重的地區，環團表示，2018年PM2.5年均值高雄市境內就包辦前四名，除了海港貨輪發達、秋冬季擴散條件不佳外，位於高雄市永安區的興達電廠運轉即將邁入第37年，早該除役關閉，不要讓高雄空汙更嚴重。

台電指臭氧與電廠無關

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，興達電廠在1982年啟用，是國內僅次於台中火力發電廠碳排放量第二高的發電廠，廠區內的燃煤機組更是國內最老舊的燃煤發電機組，呼籲台電公司應儘早讓老舊且高汙染的燃煤機組除役，而不是以穩定供電的名義繼續放任這些老舊機組汙染空氣。

台電發言人徐造華澄清，燃煤電廠未排放臭氧生成必需的「揮發性有機物」，臭氧是揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx）的共生產物，燃煤電廠無排放揮發性有機物，而氮氧化物來源廣泛，包括汽機車移動源及各類型工廠固定源。

他強調，現正申請的是興達電廠4部燃煤機組生煤許可證，以及3、4號機固定汙染源操作許可展延，與機組延役無關，電廠將如期於2023、2024年全數除役，同時新增潔淨燃氣機組。

高市環保局要評估數據

南部反空汙大聯盟代表粘麗玉則表示，韓國瑜說貨出去人進來，如果興達電廠不改進，將變成禍害出去人反而不來，高雄空汙永遠都是第一、二名。

高市環保局也表示，林園工業區以石化產業為主，揮發性有機物VOCs排放量高，造成林園地區臭氧濃度居高不下，希望嚴格控管設備元件，減少溢漏來改善。屏東縣長潘孟安認為，屏東空氣差，是被別的縣市汙染，他希望興達燃煤機組能如期除役。

至於若興達電廠燃煤機組除役，是否會影響高雄招商拚經濟，環保局未正面回應，僅強調目前已有多項方案正在評估中，委託學者專家與顧問團隊執行空氣品質擴散模式，屆時會依據具體的科學數據，做最後決定。

不過，對於南電北送或南電中送，環保局主張秋冬季節的電力供應，應將空氣汙染議題納入機組運轉及電力調度考量，以保障空品不良期間的區域均衡。

潘孟安為屏東縣民叫屈

屏東縣長潘孟安也認為，對於生產在外縣市、汙染卻要屏東人承擔，他與縣民態度一樣，對此無法認同，因此承諾將發文台電，表達希望興達燃煤機組如期除役的態度。

屏東環盟前理事長洪輝祥更指出，興達燃煤電廠所排放的氮氧化物、硫氧化物等空氣汙染物高居全台第2，屏東沒有工廠，卻飽受鄰近高雄工廠、發電廠空汙之苦；而台電南電北送、南電中送情形卻比去年嚴重。

(中國時報)