新聞透視》 韓國瑜發紅包扯傷手！粉飾太平 缺電恐害經濟崩盤

2019年01月29日 04:11 中國時報 王莫昀

在空汙日益嚴重下，燃煤電廠成了全民公敵，選前深澳電廠喊卡更助漲反對聲浪，猶如野火燎原，一發不可收拾，台中、雲林、高雄陸續出現要求燃煤電廠停機、除役聲浪，已演變至執政當局難以收拾的局面，月底經濟部將公布能源配比新方案，如果府院繼續粉飾太平，為求總統大選勝選，鄉愿的提出符合民粹規畫，815大停電的惡夢恐不斷重演，台灣經濟也將面臨崩盤命運。

台綜院長吳再益便指出，過去幾年燃煤發電占台灣總供電量約40％至50％，如果未來全掛在壁上不用，大缺電是必然的。

回顧電廠爭議一波波，民進黨政府藉著不務實的非核家園政策，自愚愚人，誤以為台灣真可在供電無虞下，在2025年達成非核家園目標，但事實是，沒有核能，勢將衍生龐大供電缺口。

但民進黨政府學乖了嗎？答案是否定的，深澳電廠興建出現髮夾彎，突然喊卡，戳破過去深澳電廠非建不可的謊言。當中央政府威信蕩然無存，後續相關能源政策自然得面臨民意、地方政府、環保團體各式批判與挑戰。

以興達電廠為例，其燃煤機組總裝置容量高達210萬瓩，如果發電全數歸零，備轉容量率將大減4至5個百分點，經長沈榮津當初承諾的今年下半年備轉容量率可望提升至10％，立馬跳票，以目前未來兩個月備轉容量率預估約6至8％來算，勢將亮起供電警戒的紅燈。

工商團體高聲疾呼，「我們不要『樂觀』預估，我們要的是『最壞打算』」，業者動輒百億、千億投資，哪能經得起政府一味自愚愚人政策唬弄。要求政府以誠實、務實、負責任的態度，擬定可行能源配比方案。

身為能源專家、吳再益語重心長地指出，2025年燃氣、燃煤、再生能源發電占比50％、30％與20％的目標根本不可能達成，且台灣不產能源，全靠進口，若將燃煤發電全拿掉，目前核能只是延役，最終還是需除役，加上燃氣接收站頻卡關，縮小規模，在在衝擊電力供應穩定，「當電力不夠用時，哪容得挑肥撿瘦」。

如今能源配比新方案即將公布，就看當今政府有沒有勇氣，誠實面對，為解決台灣空汙、提升供電穩定找到可長可久的永續政策，贏回全民信任。

(中國時報)