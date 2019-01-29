衝擊難免 供電若不穩 台商外資不敢來
正申請生煤許可、固定汙染源操作許可的興達電廠，遭環保團體痛批影響臭氧數值，要求高雄市府應讓電廠停機，消息傳出，企業大老十分憂心，工總祕書長蔡練生指出，近來地方政府及環保團體頻頻要求燃煤電廠停機、除役，若無配套，勢將衝擊供電穩定度，影響台商、外資來台投資意願。
蔡練生指出，經濟部長沈榮津當初信誓旦旦說，今年備轉容量率會慢慢朝10％邁進，但那是最樂觀的狀況，目前情勢並非如此，特別是九合一大選後，許多縣市長都因反對空汙政見獲得勝選，當然選後會力求火力電廠降載、除役，或是提出中電、南電不北送訴求，但那是否缺水時，北部也可說「北水不南運」，台灣就這麼小，怎麼可能受得了這樣的衝擊！
「大家都希望擁有乾淨的空氣，但這需要時間。」蔡練生向掌握供電生殺大權的地方政府喊話說，不論是增加燃氣機組或是讓部分核電延役，取代燃煤電廠，都需要時間，希望地方政府給予中央改善調適時間，因一旦供電失去穩定度，甚至爆發全台大缺電，必會衝擊業者投資意願，及在台營運空間，進而影響民眾就業與所得，不可不慎！
工商協進會祕書長范良棟也說，政府近來頻頻向台商招手，鼓勵台商回流，也期待吸引外資來台投資，但如果政府不拿出一套可行方案，解決供電問題，招商效果定會大打折扣。
(中國時報)
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