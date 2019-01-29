雙北都稱汽機車廢氣是元凶

2019年01月29日 04:11 中國時報 葉德正 、 張立勳 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣健康空氣聯盟28日公布2018年臭氧年報，雙北的古亭、新店測站臭氧數值竟然名列四、五名。台北市環保局表示，古亭站數值飆高是因機動車輛排放廢氣，新店站臭氧濃度飆高是因工廠、汽機車廢氣，順著海風沿河谷往內陸吹所致。

環團根據台灣本島空品測站，以每日最大小時值第八高值排序，發現新店測站與古亭測站竟然在2016至2018連續三年，臭氧值位居前五名，去年新店測站112ppb，排名第四、古亭站109ppb第五。環團批評，兩地每天進出人口數十萬，卻身處空汙環境不自知。

根據台灣健康空氣行動聯盟資料，新店站的超標天數（臭氧＞=61ppb）呈上升趨勢，在2018年達到新高，有78天不符合空品標準，超過二個半月；古亭站在2017年超標天數增加到62天，2018年則持平未改善。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，北部儘管pm2.5較少，但臭氧數值卻很高，初步研判是附近汙染源如林口發電廠，被東北風吹到古亭、新店測站累積。

新北市環保局表示，臭氧是氮氧化物與揮發性氣體結合而成，主要在夏季溫度高時生成最多，新店地區位於新店溪河谷，因為海風沿河谷往內陸吹，才會造成新店測站濃度飆高；目前北部臭氧產生以工廠、汽機車產生的揮發性氣體主導，新北市會加強揮發性氣體減量，降低臭氧濃度。

台北市環保局空噪科長楊梅華指出，臭氧造成主因是機動車輛排放廢氣，北市機動車輛密度居全台之冠，每平方公里有6468輛，加上台北又是盆地地形，汙染物因風向容易累積在古亭地區，但她也強調，台北市臭氧已符合國家空氣標準，但空氣沒有最好、只有更好，所以會持續改善。

楊梅華說，為解決臭氧問題，市府首推「低汙染、綠運輸、區域聯防」等3大面向，畫設空氣品質維護區，導入智慧車輛辨識系統管制高汙染車輛，並延長汰換二行程機車補助，補助一、二期老舊柴油車汰舊換新。楊梅華指出，北市去年有22輛電動公車上路，今年起至2022年，每年將增加100輛電動公車，鼓勵市民使用大眾運輸。

(中國時報)