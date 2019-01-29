離岸風電 曾文生提4面向挑戰
2019年離岸風電躉購費率將在30日拍板，經濟部次長曾文生28日指出，希望外界不要將離岸風電只簡化成躉購費率問題，如果要成功發展風電產業，必須整合經濟、金融、產業、法律等4面向挑戰，從中找到有效的政策均衡點。
台灣風力發電產業協會28日舉辦論壇，討論台灣離岸風電及產業發展願景與挑戰，曾文生致詞時表示，外界輿論對離岸風電都關注在躉購費率一個指標上，擔心外國開發商會因審議結果，而放棄開發台灣風場，但經濟部從不認為推動離岸風電是一件簡單的事，希望大家不要把離岸風電面臨的各種挑戰，簡化為躉購費率的價格，實際面臨的挑戰還有很多變數。
曾文生指出，過去台灣出口許多零組件到全世界，在全球供應鏈占有重要地位，現在推動再生能源發展，不只要建立整體架構，扶植產業發展，還需有效認證組織與金融單位配合推動綠色金融，這些對台灣來說都是第一次。在風電議題上，對台灣政府、智庫、產業來說，都是建立系統性的重大挑戰。
CIP台灣區執行長侯奕愷會後也表示，以目前的計畫內容來看，台灣離岸風電的躉購電價費率並沒有下降的空間，呼籲政府維持在2018年穩定的躉購費率5.8元。
他強調，維持躉購費率5.8元，恢復前高後低階梯式的電價，並取消3,600小時滿發上限，這些都是決定台灣離岸風電開發的關鍵條件，CIP謹慎樂觀期待政府能回應開發商的呼籲，讓台灣離岸風電發展有實現的可能，期盼與政府共同打造台灣成為亞洲離岸風電的發展指標。
(中國時報)
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