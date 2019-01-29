家屬泣訴 罹難者託夢死不瞑目
台鐵普悠瑪列車在去年10月21日發生意外翻車事故，昨日滿百日，罹難者家屬卻仍未盼到期望的真相報告。家屬昨（28）日發布連署聲明，直說「真相未明之前，生者怎能乞求亡者原諒」，更悲痛的表示「年節將至，天倫夢碎」、「每天以淚洗面、生不如死，每天都思念到快不能呼吸」。
真相未明怎求亡者原諒
罹難者邱歆粵的阿姨表示，歆粵多次向親友託夢，包括邱的母親、阿姨、外婆、舅舅等人都曾夢過，邱歆粵阿姨說，他在夢裡向她說「我很冤枉、不甘心，死不瞑目」，讓她非常不捨。
普悠瑪罹難者家屬昨發布連署聲明表示，時間也許已沖淡世人對喪失18條人命的記憶，但卻永遠撫平不了家屬椎心刺骨的傷痛。家屬要的很簡單，僅是想要事故發生的真相，唯有確切得知死因，罹難者的靈魂才能得到安息，家屬的心靈才能獲得平靜。
年節將至難撫椎心傷痛
聲明指出，罹難者們搭火車沒有逃票，卻遭遇此種意外事故，死後甚至還頻遭政府愚弄，痛罵「偏鄉的台東人就該承受這種待遇？」司機員尤振仲十分願意公開通聯紀錄，台鐵卻百般推拖，且列檢員的記錄，還有許多疑點，政院調查小組卻無法解釋，家屬質疑，政府不願透露事實。
質疑政府不願透露事實
家屬表示，每次向公司請假參加懇談會都會遭受異樣眼光，且每次都帶著滿腔憤怒與委屈離開。事故調查小組理應釐清事件的任何狀況，而不是台上說的籠統、台下聽得模糊。
家屬痛罵，有哪個受害者要自己找真相與答案，家人都已罹難，卻還要翻著報告挑燈夜戰、交叉比對資料，看著漏洞百出的報告，還得遭受傷害，事發至今，只看到台鐵做了一個欺騙社會大眾的事故報告書，家屬只能每天以淚洗面、思念到無法呼吸。
家屬盼交通部長林佳龍與行政院長蘇貞昌大力幫忙，找出真相、討回公道，期望蔡政府能重視此次人為災害，不要再消耗家屬的精神、隱瞞證據。
(中國時報)
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