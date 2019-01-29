1日2起 首例後送行李夾帶火腿
桃園國際機場28日查獲2起大陸籍旅客因攜帶違規肉製品入境遭罰20萬元，一對夫妻因無法使用大陸信用卡刷卡繳款，最後由在台友人籌款才能再入境。另一家5口也把身上所有新台幣、美金湊足，才入境展開旅遊行程。
鑑於有陸配攜帶肉品入境遭罰，蘇揆指示，如有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任；雖然觀光局解釋，旅行社有明確責任，才會進行處罰，不過業者仍非常不滿，創新旅行社董事長李奇嶽直說「干業者屁事」，強調旅行社若在出發說明會與回程路上都有耳提面命，旅客卻仍明知故犯，業者實在無能為力。
關務署台北關表示，穆姓陸籍女子與新加坡籍先生27日因託運行李後送，夫妻先行入境，28日到桃機提領行李時，被查獲違規夾帶金華火腿，當場被處20萬元罰鍰，這也是旅客先入境、行李後送遭罰首例。
這對夫妻決定罰款入境，但因防檢局無法接受大陸信用卡刷卡，轉到台灣銀行櫃檯提領現金，但台銀受限跨境提領額度也無法提款，最後由在台友人代為繳交罰款下才再入境，意外滯留桃園機場管制區內達4小時。
昨天上午11時，又查獲來自天津王姓一家5口，其中一人的行李中被查獲夾帶豬耳朵、雞腳等肉品，也依法開罰20萬元罰鍰。
大陸籍王姓夫妻帶著60多歲的岳父、岳母、兒子來台自由行，為了不讓規畫已久的旅遊行程泡湯，讓長輩失望，表示可以刷卡或提款支付，但也受限僅接受台灣發行信用卡繳交罰款，且大陸人士每日在台提款有額度限制，無法一次籌齊20萬元。
王男岳父當下相當失望，並已經申請退關，準備個人搭機回大陸，但在女婿盛情邀約下，經過各種方式轉帳，家人們再將身上攜帶的美金兌換成新台幣，才湊足20萬元，繳款完成入境，展開寶島自由行，前後也歷經3小時。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。