1日2起 首例後送行李夾帶火腿

2019年01月29日 04:11 中國時報 陳麒全 、 張理國 、 游昇俯 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園國際機場28日查獲2起大陸籍旅客因攜帶違規肉製品入境遭罰20萬元，一對夫妻因無法使用大陸信用卡刷卡繳款，最後由在台友人籌款才能再入境。另一家5口也把身上所有新台幣、美金湊足，才入境展開旅遊行程。

鑑於有陸配攜帶肉品入境遭罰，蘇揆指示，如有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任；雖然觀光局解釋，旅行社有明確責任，才會進行處罰，不過業者仍非常不滿，創新旅行社董事長李奇嶽直說「干業者屁事」，強調旅行社若在出發說明會與回程路上都有耳提面命，旅客卻仍明知故犯，業者實在無能為力。

關務署台北關表示，穆姓陸籍女子與新加坡籍先生27日因託運行李後送，夫妻先行入境，28日到桃機提領行李時，被查獲違規夾帶金華火腿，當場被處20萬元罰鍰，這也是旅客先入境、行李後送遭罰首例。

這對夫妻決定罰款入境，但因防檢局無法接受大陸信用卡刷卡，轉到台灣銀行櫃檯提領現金，但台銀受限跨境提領額度也無法提款，最後由在台友人代為繳交罰款下才再入境，意外滯留桃園機場管制區內達4小時。

昨天上午11時，又查獲來自天津王姓一家5口，其中一人的行李中被查獲夾帶豬耳朵、雞腳等肉品，也依法開罰20萬元罰鍰。

大陸籍王姓夫妻帶著60多歲的岳父、岳母、兒子來台自由行，為了不讓規畫已久的旅遊行程泡湯，讓長輩失望，表示可以刷卡或提款支付，但也受限僅接受台灣發行信用卡繳交罰款，且大陸人士每日在台提款有額度限制，無法一次籌齊20萬元。

王男岳父當下相當失望，並已經申請退關，準備個人搭機回大陸，但在女婿盛情邀約下，經過各種方式轉帳，家人們再將身上攜帶的美金兌換成新台幣，才湊足20萬元，繳款完成入境，展開寶島自由行，前後也歷經3小時。

(中國時報)