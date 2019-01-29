華航呵護旅客 推時尚盥洗包
中華航空今年屆滿60周年，將陸續推出系列新產品與活動。第一波產品首度與戶外運動品牌The North Face合作，推出長程航線豪華商務艙與豪華經濟艙全新機上盥洗包。2月起由紅色包款初登場，6月則將有黑色包款上線。盥洗包內容物含眼罩、耳塞等產品，還有韓國品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油，提供旅客舒適的空中時光。
華航為慶祝60周年，首度與戶外運動品牌The North Face跨界合作，以滿足旅客專業與時尚的雙重需求。華航將在2月推出「The North Face Red」盥洗包、6月推出「The North Face Black」盥洗包，包款兼具實用與機能性，產品內容更是再升級，盼能呵護旅客在機上的每一刻。
華航全新機上盥洗包容和飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛鉤；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌、觸感柔軟，還可防水並重複使用。
盥洗包內容物豐富，包含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品，並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油，且未來也將陸續推出更多色系，極具收藏價值。
華航表示，身為我國歷史最悠久的航空公司，60年來都始終如一，盡力帶領旅客至世界每一角落，讓台灣成為國際首屈一指的航空樞紐，未來華航將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展願景，再邁向下一個甲子年。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。