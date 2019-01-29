華航呵護旅客 推時尚盥洗包

2019年01月29日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

中華航空今年屆滿60周年，將陸續推出系列新產品與活動。第一波產品首度與戶外運動品牌The North Face合作，推出長程航線豪華商務艙與豪華經濟艙全新機上盥洗包。2月起由紅色包款初登場，6月則將有黑色包款上線。盥洗包內容物含眼罩、耳塞等產品，還有韓國品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油，提供旅客舒適的空中時光。

華航為慶祝60周年，首度與戶外運動品牌The North Face跨界合作，以滿足旅客專業與時尚的雙重需求。華航將在2月推出「The North Face Red」盥洗包、6月推出「The North Face Black」盥洗包，包款兼具實用與機能性，產品內容更是再升級，盼能呵護旅客在機上的每一刻。

華航全新機上盥洗包容和飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛鉤；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌、觸感柔軟，還可防水並重複使用。

盥洗包內容物豐富，包含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品，並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油，且未來也將陸續推出更多色系，極具收藏價值。

華航表示，身為我國歷史最悠久的航空公司，60年來都始終如一，盡力帶領旅客至世界每一角落，讓台灣成為國際首屈一指的航空樞紐，未來華航將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展願景，再邁向下一個甲子年。

(中國時報)