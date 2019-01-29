與Uber分業未定 2500輛小黃將上街

2019年01月29日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部昨（28）日召集計程車業者與相關公會，討論改善計程車業者競爭環境議題。交通部原擬以補貼油資方式進行，但遭業者反對，認為首要任務應是落實計程車與Uber的分業經營，不要繼續放任非法啃食合法市場。工會表示，交通部雖答應會依法辦理分業，但卻仍未給出明確時間，業者預計將在周五發動2500輛計程車，繞駛行政院示威抗議。

交通部長林佳龍上周在新春記者會上表示，下一步打算改善計程車經營環境，並已擬出計程車駕駛關懷方案，如補助油資、用餐時間路邊停車免費等。然而此舉卻引發計程車業者不滿。交通部昨日下午再度召集業者與相關公會開會討論。

汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，業者直說「不需要全面補助」，應將補助花在刀口上，鼓勵表現良好的司機。

計程車派遣產業發展協會祕書長曾弘義表示，業者從未主動要求補助，僅希望交通部改善其競爭環境，若真要給予補貼，也應運用在提升服務品質相關層面，畢竟「預算有限，不要亂撒錢」，會中討論到，為鼓勵司機改善品質，可依照司機的肇事率、違規率等，進行評鑑或積點評分，分數較高者再給予補貼，或也可補助司機進行教育訓練。

曾弘義也說，業者在會中向交通部要求，盡速處理Uber分業營運問題，交通部雖說會依法朝此方向辦理，但仍未給出明確時間點，令業者不是很滿意。

關於業者周五的抗議，交通部未表達意見，路政司長陳文瑞強調，昨日會議僅是針對關懷專案與提升服務品質與競爭力的議題上進行意見交換，且多是大方向概略性討論，與前兩周會議內容差別不大，僅表示之後若還要請教業者，預計年後才會再開會。

(中國時報)