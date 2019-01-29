住院被染流感 8旬婦枉死

2019年01月29日 04:11 中國時報 陳志祥 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市立聯合醫院和平院區流感群聚事件，再爆死亡病例，疾管署公布新增1名重症死亡個案，個案原是流感群聚的82歲女性接觸者，只想治療皮膚疾病卻因流感枉死，目前這起群聚感染累計2人死亡。

北市聯醫和平院區醫務長陳修聖表示，82歲女患者是流感接觸者，但先前注射過流感疫苗，院方22日也給予預防性克流感治療，狀況穩定後在25日康復出院，沒想到26日凌晨又出現發燒及呼吸困難等症狀，經流感快篩為A型流感陽性，診斷為肺炎轉住加護病房，但仍不幸於今早離世。

其實個案住院要看皮膚的疾病，卻在1月25日因流感發病，短短4天病情惡化去世，疾管署副署長羅一鈞表示，這位重症死亡病例是在醫院住院中被感染流感，加上本身未接種本季流感疫苗，擋不住病毒侵襲。

北市聯醫和平院區流感群聚事件自10日至今共計15名個案，包括6位護理人員、8名病患與1位實習老師，其中2人死亡，1人入院前已染流感、另1人住院後感染，整起事件的相關接觸者81名，將會持續追蹤監測至2月2日。

疾管署表示，24日協同北市衛生局前去和平院區實地查訪，確認醫院落實相關隔離、預防性投藥等感染管制措施，暫不改變對該院區疫情應可獲控制的評估，不過，仍要專家團隊實地協助和平院區完成各項疫情控制工作。

(中國時報)