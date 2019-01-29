選戰波及 器捐7年首次負成長
台灣的器捐已經走到瓶頸？根據器官捐贈移植登錄中心最新統計，去年大愛器捐人數共327人，比前一年減少12人，也是7年來首次負成長。
健保署長、器捐中心董事長李伯璋表示，健保署將增列「器官移植協調管理費」，協調師勸募完成一例，即給付5000點獎勵，內科醫師完成活體移植有5萬點業績，希可再增加器捐人數與器官種類。新制最快3月上路。
去年10月衛福部長陳時中在立院質詢時表示，器捐行動未受到柯文哲器捐風波影響，不過，實際統計人數確實下降，器捐中心副執行長劉嘉琪指稱，去年選戰確影響民眾對器捐的正面看法。
衛福部已經推出開放無心跳器捐、捐贈者的三親等內血親等候器官移植時有優先權、愛滋感染者互捐器官與非親屬活體腎臟配對交換等。捐贈人數也是緩步上升而已，甚至去年出現負成長。
去年器官及組織捐贈的前3名為眼角膜537例、腎臟181例、肝臟90例，心臟瓣膜捐贈則是無一人，李伯璋指出，癌症患者捨得捐贈，只能捐出眼角膜，而腦受傷的器捐一直很有限，心跳停止者的器捐也不容易推動。
目前等候接受器官移植病人共9622人，等候腎臟有7426人、等候肝臟有1107人、等候眼角膜有823人，大愛器官供不應求。
(中國時報)
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