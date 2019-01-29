封關倒數3日 台股再上萬點

2019年01月29日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股封關倒數3個交易日，台積電領軍蘋概股向上攻，台股歷經38個交易日後，收復萬點關卡，終場收在 10013.33點，上漲43.72點，成交量927億元；華南投顧董事長儲祥生表示，市場氣氛「利空出盡」，封關前股民先賺紅包行情是可以期待的。

不過，以中長線來看，儲祥生認為，重點還是要看陸美貿易戰打打停停多久，若雙方緊張情勢沒有因為談判而紓解，接下來大型企業的營收肯定不好，萬點行情當然有壓力；儲祥生舉例，受大陸經濟走緩衝擊，美國半導體大廠英特爾上周公布財報、展望皆不如預期，股價應聲大跌逾8%，金融市場類似狀況恐不斷上演。

國內經濟 外溫內熱

台股再度攀上萬點，中央大學台灣經濟發展研究中心恰巧同時公布1月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為83.63點，較上月上升3.89點，6項指標中有5項指標上升，其中，又以「未來半年投資股票時機」上升最多，一口氣上揚19.3點，投資信心回籠立刻反映在股票市場。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任分析，全球景氣走緩，台灣多少受到影響，但南部有韓國瑜效應、北部有台商回流，國內經濟呈現「外溫內熱」；而民眾對股票投資信心提升，吳大任認為，與陸美貿易戰趨緩有密切關係，股市站上萬點，完全符合調查結果。

紅包行情 可以期待

全球股市近期多頭力道增強，國際資金看好新興亞股，台、韓上周分別吸金11、13.7億美元；中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指認為，台股農曆年前僅剩2個交易日，美國總統川普已簽署臨時支出法案，將終止聯邦政府停擺僵局，加上大陸副總理劉鶴將赴美會面協商，市場普遍預估將有樂觀的共識出現，預計將再帶起大盤多頭局勢，台股在封關前有望挑戰萬點行情。

以目前市場情緒樂觀來看，周俊宏認為，年後台股持續開紅盤可期待，布局將會以產業、個股為主，看好展望轉佳之半導體、資料中心、5G、汽車節能等類股。

(中國時報)