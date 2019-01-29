景氣低迷亮藍燈 33個月來首次
國發會昨公布去年12月景氣概況，受到全球經濟情勢走緩影響，景氣領先、同時指標持續下滑，導致綜合判斷分數下降1分，續跌至16分，亮出代表「低迷」的藍燈；官員說，這是自2016年3月以來、即33個月後再亮藍燈的紀錄，並解讀為景氣有走緩現象，須密切關注後續變化。
國發會景氣燈號亮出代表「低迷」的藍燈，也是總統蔡英文執政以來首顆藍燈；國發會主委陳美伶昨現身記者會現場，面對亮出藍燈的現況，強調「必須以審慎態度來因應」。
陳美伶強調，全球經濟整體大環境不佳，不僅台灣，全球各大智庫、預測機構都調降2019年經濟景氣，尤其智慧型手機銷售狀況不如預期，半導體產業鏈皆受影響，抱持審慎但樂觀的態度來看待燈號變化，應該思考後續如何努力，在全世界景氣放緩之際，台灣至少維持一定的水準。
對於陸美貿易戰的變化，陳美伶認為，貿易戰還沒有一個完整的處理方向，不僅兩國尚未有定論，更不確定哪個時間才能告一段落，因此，要從出口、擴大投資及內需三方面來做，穩定我國經濟成長。
國發會表示，陸美貿易戰紛擾，部分台商陸續表達回台投資意願，政府已推動台商回台投資行動方案，預期成效將逐步顯現；而科技大廠如台積電、華邦電等，重大投資計畫陸續進行，加上優化國內投資環境、落實公共建設執行，均有助提升整體投資動能。
(中國時報)
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