ATM迎新年 1600億銀彈上膛
打理錢事，把握這幾天！春節9天連假將至，台銀等7大行庫及部分郵局昨日開始兌換新鈔，湧現大批人潮；如果沒時間跑銀行，在台銀ATM領到新鈔的機會也很高；為因應連假需求，央行要求全體銀行備妥1600億元銀彈，務求跨行提轉都能「順順的」。
過年就要換新鈔，台銀各分行及部分公股行庫及郵局昨日開換，首日湧現人潮，平均要等半小時，今天持續提供兌換新鈔。大型分行有專用櫃台，可節省等候時間，不過根據昨日現場的等候狀況，恐怕得有些耐性。
最受歡迎的紅色百元鈔，每人每次以兌換100張為限，其餘面額採酌量供應，但盡可能滿足民眾需求。不過央行也提醒，很多民眾在年後常把整疊新鈔存回銀行，所以換鈔前不妨視需求兌換足夠數量，節省社會資源。
所謂「欠錢不要欠過年」，從小年夜到大年初一是ATM最忙的時間，為了避免排隊久候或是電腦線路繁忙，可避開早上11點到下午1點、晚上5點到7點的尖峰期間，或是利用智慧型手機加上各銀行App「一指搞定」。
同樣受長假影響，各類帳單的寄送及繳款都將順延至年後，自動扣繳基金、房貸、公用事業費用或卡費的，若扣款日在連假內，銀行多半會順延至年後補扣，怕扣款失敗，可先把錢存進去，避免逾期產生滯納金。
大過年的最怕被觸霉頭，銀行公會也與會員銀行完成協調，2月2日至10日的過年期間不會有任何催收，讓債權人可以過個好年。
過年最熱銷的當屬彩券，考量經銷商有大量現金存款及降低保管大額現金風險的需求，中信銀將於2月7日（大年初三）上午9時至中午12時止，開放25家分行辦理現金回存，以便經銷商恢復額度可繼續銷售彩券。
(中國時報)
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