首個二獎200萬加賓士車 台南開出

2019年01月29日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

開春財運到！台灣彩券日前推出春節限定、頭獎高達2000萬元的「2000萬超級紅包」，上市就廣受彩迷歡迎，不僅頭獎名額3個，今年更首創二獎200萬元加賓士車；根據經銷商進線台彩通報顯示，「2000萬超級紅包」首位二獎幸運得主已經誕生，獎落台南市南區「總盈彩券行」。

台彩總經理蔡國基表示，面額2000元的刮刮樂，是每年農曆年節最受矚目的商品；由於姊姊們相約初二回娘家，蔡國基透露，他準備以「1本」（18張）為單位購買2000元的刮刮樂，當天聚餐時家人每人發1張「2000萬超級紅包」，希望家人也能刮中二獎賓士車，享受駕車奔馳的快感。

蔡國基透露，這次首創「200萬元加賓士車」共有5個名額，考量新年是換車旺季，為了吸引更多年輕上班族加入，特別挑選賓士車最新型的A-Class A180銀色特仕版，200萬元獎金不僅足夠繳稅金，養車也不成問題；蔡國基預計明日上午親赴投注站，向彩券經銷商道賀，經銷商也分享刮出大獎的有趣故事。

除了幸運的賓士車主外，桃園市中山東路的彩券行近日也開出「歡樂賓果」刮刮樂頭獎30萬元，頭獎幸運兒是名年約50歲的黑松配貨員。這名配貨員趁空檔休息買了25元、電腦彩券賓果3星，一把就中500元，店員說：「感覺你今天很旺，要不要試試看賓果遊戲的刮刮樂」，挑了2張「歡樂賓果」刮刮樂，沒想到第2張刮完發現，竟然中了頭獎30萬元，等於替自己賺了一筆年終獎金。

(中國時報)