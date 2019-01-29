六輕水資源再利用 盼免徵「耗水費」

2019年01月29日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

水利署計畫向台塑六輕徵收「耗水費」，六輕強調廠區推動循環經濟，發展水資源循環再利用，每滴水重複使用達7.3次，未來也將興建海水淡化廠自籌水源，若政府徵收「耗水費」，將不利企業擴廠發展，影響經濟發展與就業機會。

台塑六輕廠區在中央政府「做好循環經濟」政策下，已推動執行10多年，透過製程及冷卻排放水回收等方式，全區用水回收率達86.2％，遠優於國內相關產業回收率50％，10年來水資源減少用量28.7％，能源減量15％，廢氣減量86.8％。

六輕管理部副總經理陳文仰表示，節水措施包括節水管理措施、製程用水減量、降低蒸發損失及廢水回收再利用，統計1999年建廠至今，累計每日節水25.73萬噸，每年節水9391萬噸。

為達循環經濟目標，六輕使用MBR（生物薄膜反應器）、RO（逆滲透）、EDI（電透析去離子）、臭氧及紫外線等高階廢水回收技術，例如南亞冷卻排放水回收系統，每噸回收水處理成本57元，高於自來水價5倍。

陳文仰說，台塑企業未來仍將持續落實循環經濟推動理念，力行節水、節能減碳、資源永續利用，讓六輕朝向零廢棄的目標邁進。

面對政府擬向台塑六輕徵收「耗水費」，陳文仰認為，六輕海水淡化廠案已通過環評，未來每年可淡化海水生產1700萬噸工業用水，若政府徵收「耗水費」，將影響六輕與其他企業擴廠意願，不利台灣整體的經濟發展與就業機會。

(中國時報)