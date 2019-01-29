2019企業最愛 台大、北科大奪冠
108年大學學測落幕，為了解企業聘僱新鮮人的喜好，《時報周刊》與1111人力銀行共同進行「2019企業最愛大學排行調查」顯示，台大、成大再度蟬聯公立大學冠、亞軍，中原大學穩坐私立大學冠軍；公私立科技校院分別由台北科技大學、致理科技大學拿下第一名。
1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華觀察，科技業是台灣經濟重要命脈，扮演各大產業領頭羊角色，但近年也重視人文、管理的學養，從近年來最受歡迎公私立大學、科技院校排行來看，求職者具備全球移動力、批判性思維、突破性的創新能力，自然備受企業主重視。
李大華進一步指出，金融業在Fintech發展下，過去1年大力招兵買馬，加上人工智慧、大數據運算科技大幅進步，產業界對資訊人才求才若渴，讓大專校院的財經學群與資訊學群能見度提高，使商管類的大專校院排名向上提升。
時報周刊社長李世偉表示，這次調查樣本逾2千份，具相當程度公信力，可提供學生或家長輔導選校時，有更充分的資訊，來做最精準的職場預測與選擇。
除培養專業度外，李世偉建議，社會新鮮人進入職場前，最好爭取相關工作的實習機會或累積工作經驗，尤其是發展性好、薪水佳的職缺，通常有10幾個人面試，學經歷完備才能提高求職勝算。
23歲，就讀大學夜間部的江小姐，大二就進入本土銀行擔任工讀生，積極考取4張金融證照，畢業後成功轉戰外商銀行；江小姐說，大學生除了努力加強專業能力外，最重要的還是要投資自己、努力考取證照，求職時會更有信心、贏得最後一關的面試機會。
(中國時報)
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