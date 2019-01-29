循中庸之道 讓台灣獲最大利基
新聞透視有香港民主之父之稱的李柱銘昨大聲疾呼，兩岸應該要溝通，並建立互信，只要有溝通，雙方便能以行動修補裂痕，更表明他不支持「港獨」。平心而論，在當前兩岸關係緊張之際，李柱銘的「大哉斯言」，無疑是給予台灣方面最務實忠告，可能有助民進黨政府深思，找尋與北京對話的「中庸之道」，讓台灣從中獲得最大利基。
硬碰硬 只能獲一時滿足
自從大陸國家主席習近平此前在《告台灣同胞書》40周年大會上拋出「習五條」表明要探討一國兩制台灣方案後，何謂台灣方案不只成為兩岸各界焦點，更是台灣政府及民眾最關切的議題。
台灣究竟該採取何種態度看待北京主動拋出的兩制台灣方案，從蔡英文總統選擇將九二共識將一國兩制畫上等號等論述來看，民進黨政府顯然採取了「對抗」的立場，但反觀作為香港資深泛民派的李柱銘，則是從「香港經驗」出發，給予台灣方面最務實的忠告。
坦白說，李柱銘建議兩岸應該要先有溝通，而後建立互信，以實際行動修補裂痕，這建議雖說喊話對象不分兩岸，但從更深層次的角度來看，李柱銘的「大哉斯言」，無疑是汲取近年來香港泛民派路線分裂的經驗，而希望台灣不要重蹈覆轍。
汲取香港經驗 勿蹈覆轍
觀看香港政壇近幾年發展，其中有一關鍵發展就在於香港泛民派的分裂，特別是2014年太陽花運動後，相關激進民主派系的出現，更加遽分化態勢。隨之而來的則是，在中央緊縮香港管制的同時，以李柱銘為首的溫和民主派向北京爭取更多自主權的難度增加，而激進民主派也難從中獲利，反而使得泛民主派在港的政治版圖大幅縮水。
從上述香港例子來看，面對北京強力施壓，台灣方面或許也可選擇香港激進民主派強硬方式，與北京「硬碰硬」，儘管可以獲得一時滿足，只是北京頓感不悅同時，恐怕也會進一步擴大對台灣的施壓，這究竟是利？是弊？民進黨政府恐怕得深思。
此外，李柱銘表明不支持「港獨」，認為港獨無存在空間，相關說法其實也可拿來對照「台獨」可行性。或許蔡政府還是相對克制，但少數台獨激進派的做法，卻可能加速北京失去耐心，成了標準的「賠了夫人又折兵」。
(中國時報)
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