李柱銘堅守民主價值 胸懷大陸

2019年01月29日 04:11 中國時報 連雋偉 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

目前為香港最資深的資深大律師李柱銘，長期關注大陸人權，堅守香港民主價值並胸懷大陸，認為港人應主動影響大陸。在香港自決派冒出後，這些有大中華情懷的香港老民主派反而成被批判對象，這些當年替維護香港「兩制」立下不少汗馬功勞的老民主派，仍苦口婆心盼香港年輕一輩應抓住自己是中國人立場，影響大陸，改善兩制，香港才有前途。

李柱銘是香港民主黨的創黨主席，自1985年已擔任香港立法局議員（1997年前稱立法局）職務，直至2008年李柱銘宣布不再參選立法會，共在議會服務了23年。1985年他被委任成為香港基本法起草委員會的成員，之後因六四事件退出。

由於李柱銘過去長期積極關注及領導香港民主運動，所以有「香港民主之父」之稱，他推崇民主、自由、人權等普世價值。

在主張香港民主自決的自決派竄出後，包括李柱銘在內等老民主黨人，知道此路不可行，更不應排斥大陸人。他最近強調，香港人要堅守核心價值，他認為所謂排他式的「本土化」是錯誤的做法。他解釋，大陸人來香港定居某程度上是因為喜歡香港的生活方式，港人不應該視來港生活的大陸人為敵人，應該將香港的核心價值灌輸給他們。

李柱銘說，大陸人在港住滿7年便可成為選民，回歸以來已累積大批從大陸來港人士成為選民，但當在立法會選舉時，民主派與建制派的得票，仍然維持大約六四比例，反映有部分大陸來港人士認同香港的核心價值，投票支持民主派。

此外，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深表示，陸方會面對現實，在公權力部門暫時無法對話的階段，繼續與台灣各界對話，聽取各界意見，時機成熟時一定會由公權力部門之間商談。民進黨不接受「一國兩制」與「九二共識」的話，也請綠營試著在兩岸同屬一個國家的法理基礎上，提出他們認為大陸能接受的方案。

(中國時報)