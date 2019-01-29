詐團土豪愛超跑 砸3千萬擁大牛

2019年01月29日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

警政署與高檢署發動全台斬手行動，查扣大批現金及贓證物。（中央社）

超跑染色事件簿

農曆年前是詐騙的高峰期，警政署昨宣布打詐「斬手行動」成效，並緝獲幕後金主10人；其中，大陸前年在拉脫維亞破獲3個台灣人設立的跨境電信機房，逮捕110名台嫌經我斡旋押返後，檢警追出在台金主，並查扣新車要價3000多萬的藍寶堅尼限量超跑。據了解，該富商2014年以現金購買新車，自費送驗領牌，財力驚人。

警政署長陳家欽表示，去年2波斬手行動比2017年多抓了2765名車手，提領減少3萬多次，若以平均每次提領3萬元估算，等於成功守住約10億元財損。這次在過年前發動第3波行動，盼遏阻詐團氣焰。

斬手行動 10金主被逮

刑事局指出，在跨境電信詐欺部分，針對東歐拉脫維亞、東南亞菲律賓、馬來西亞近年查獲的台籍機房，溯源追查在台金主、洗錢水房與車手，從年初起陸續搜索拘提，逮捕在台18名詐團幹部、金主。

富商否認 辯博弈投資

其中，從拉脫維亞押返偵辦一案，檢警追查發現，該詐團由熟悉外語的黃、林姓男子，受雇於台籍金主，在當地協助詐團成員食宿並擔任翻譯，向大陸民眾詐騙後，贓款在台提領，透過水房洗錢，流入幕後金主，檢警掌握帳冊並鎖定台中的神祕富商。

刑事局前往富商家中搜索，查扣俗稱「大牛」的黃色限量藍寶堅尼Aventador LP 750-4 SV Roadster超跑，新車要價3000多萬。富商否認詐欺，辯稱借貸給友人從事海外博弈投資，台中地檢署複訊後，諭令10萬元交保。

另刑事局根據去年查獲設立在菲律賓詐騙泰國人的台籍機房，追出在台中的水房，逮2名幹部，查扣近600萬現金贓款，嫌犯涉嫌利用人頭公司，進行假交易或地下匯兌洗錢，製造金流斷點查緝，案由檢警擴大偵辦。

(中國時報)