詐團土豪愛超跑 砸3千萬擁大牛
警政署與高檢署發動全台斬手行動，查扣大批現金及贓證物。（中央社）
超跑染色事件簿
農曆年前是詐騙的高峰期，警政署昨宣布打詐「斬手行動」成效，並緝獲幕後金主10人；其中，大陸前年在拉脫維亞破獲3個台灣人設立的跨境電信機房，逮捕110名台嫌經我斡旋押返後，檢警追出在台金主，並查扣新車要價3000多萬的藍寶堅尼限量超跑。據了解，該富商2014年以現金購買新車，自費送驗領牌，財力驚人。
警政署長陳家欽表示，去年2波斬手行動比2017年多抓了2765名車手，提領減少3萬多次，若以平均每次提領3萬元估算，等於成功守住約10億元財損。這次在過年前發動第3波行動，盼遏阻詐團氣焰。
斬手行動 10金主被逮
刑事局指出，在跨境電信詐欺部分，針對東歐拉脫維亞、東南亞菲律賓、馬來西亞近年查獲的台籍機房，溯源追查在台金主、洗錢水房與車手，從年初起陸續搜索拘提，逮捕在台18名詐團幹部、金主。
富商否認 辯博弈投資
其中，從拉脫維亞押返偵辦一案，檢警追查發現，該詐團由熟悉外語的黃、林姓男子，受雇於台籍金主，在當地協助詐團成員食宿並擔任翻譯，向大陸民眾詐騙後，贓款在台提領，透過水房洗錢，流入幕後金主，檢警掌握帳冊並鎖定台中的神祕富商。
刑事局前往富商家中搜索，查扣俗稱「大牛」的黃色限量藍寶堅尼Aventador LP 750-4 SV Roadster超跑，新車要價3000多萬。富商否認詐欺，辯稱借貸給友人從事海外博弈投資，台中地檢署複訊後，諭令10萬元交保。
另刑事局根據去年查獲設立在菲律賓詐騙泰國人的台籍機房，追出在台中的水房，逮2名幹部，查扣近600萬現金贓款，嫌犯涉嫌利用人頭公司，進行假交易或地下匯兌洗錢，製造金流斷點查緝，案由檢警擴大偵辦。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。