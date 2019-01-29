黑幫搞詐欺 放炮恐嚇防抓耙子

2019年01月29日 04:11 中國時報 胡欣男 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

刑事局破獲竹聯幫豹堂台中分會涉嫌替跨境電信詐欺集團提款洗錢，該堂葉姓台中分會長原是車手出身，靠詐欺身價水漲船高，當上分會長，並以黑社會規矩嚴格管理，擔心成員被逮當「抓耙子」，還會到其家中放鞭炮恐嚇，行徑囂張。

刑事局表示，酒店等八大行業景氣差，傳統黑道圍事利益銳減近年來，各黑幫開始插手詐騙集團，靠騙錢為生。

28歲葉男有組織犯罪、詐欺、恐嚇等前科，前年曾當詐騙車手被逮，之後投靠39歲竹聯幫豹堂陳姓男子，合夥在台中開設租賃車行做為詐騙據點。葉再透過之前詐騙集團人脈，和跨境電信詐團合作，在台負責車手與洗錢。

警方調查，該詐團利用「網拍ATM解除分期付款」、「猜猜我是誰」的手法詐財，葉男負責指揮幫眾擔任車手，駕駛租賃車行的租賃車，前往ATM提款。

警方發現，豹堂利用黑社會規矩管理車手，曾有車手失風被逮，幫眾至車手家門外放鞭炮，逼迫親友簽下80萬本票，當是失敗的補償。他們也曾擄走被逮車手的妻子，要脅傳話給車手：「交保出來不要亂講話，當抓耙子下場就是斷手斷腳！」

警方收網逮捕葉等20人，葉否認詐騙，辯稱遭人惡意陷害，檢方複訊後，將葉等5人收押。

此外，台北地檢署起訴一個以美國職棒大聯盟(MLB)球隊為代號的詐騙集團，該集團向民眾佯稱網路購物設定錯誤行騙，檢方將代號「洛杉磯道奇」的葉姓車手頭起訴，並持續追緝首腦「洛杉磯天使」、成員「多倫多藍鳥」等人。

(中國時報)