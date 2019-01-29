日盛銀行APP 掃碼支付送紅包

2019年01月29日 04:11 中國時報 梁仕昌／台北報導

看準過年長假旅遊和消費熱潮，日盛銀行與台灣Pay合作，共祭出萬元紅包現金回饋客戶，日盛台灣Pay用戶只要下載日盛銀行行動APP，啟用日盛銀行APP點選「掃碼支付」，並完成發送紅包交易，每人就有機會獲得現金回饋888元。

免手續費 筆筆有獎

政府近年來為了積極提升台灣行動支付國人使用率，目前台灣Pay商家數已達5萬家，日盛銀行為讓更多民眾體驗台灣Pay行動平台服務，增加行動支付交易量，特別舉辦「紅包Pay Pay 豬」行銷活動。

自1月25日起至2月28日止，日盛台灣Pay用戶只要使用日盛銀行APP之「掃碼支付，我要發紅包」功能，完成任一筆發紅包掃碼交易，除享免手續費外，還能獲得紅包乙個，越多筆紅包越多，筆筆有獎；活動期間，紅包金額隨機放送，中獎獎項內容包括現金1元、6元、8元、66元、88元，每人上限為現金888元，立即實質現金回饋讓用戶更有感。

QR Code 一指搞定

日盛銀行表示，本行行動APP錢包結合台灣Pay整合全方位支付功能，支援「主掃」與「被掃」兩種掃碼模式，客戶可以選擇使用掃描QR Code迅速付款，或是主動產生QR Code進行付款，幾秒內即可輕鬆完成收付，滿足民眾的日常需求。

日盛銀行近來積極轉型走向數位化，接連推出數位帳戶、行動支付及無卡提款等服務，此次活動的行動APP使用者介面，也以強化直覺式設計為出發點，希望讓使用者體驗流程更加簡易且上手，並藉由農曆年節發紅包就送紅包這樣喜氣且有溫度的互動方式，建立客戶品牌黏著度。未來也將繼續以效率、創新及滑支付的精神提供客戶貼心的線上金融服務，便利客戶的數位生活。

(中國時報)