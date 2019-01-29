滙豐迎新春 客戶抽好康

2019年01月29日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

農曆新年即將到來，滙豐(台灣)商業銀行(下稱「滙豐台灣」)在今年第一季推出「豬事如意抽獎樂」活動，客戶只要完成指定項目或服務就能獲得抽獎機會；另外，也再度推出迎財如意水於各分行發送給客戶添福納財，力求滿足客戶全方位的金融需求。

即日起至2019年3月31日止，只要完成指定項目，例如透過個人網路銀行服務完成換匯、國內匯款繳費或HSBC行內互轉、國外匯出匯款、新申請銀行帳戶電子對帳單、更新個人資料、更新投資風險屬性等，月月都有機會抽中BOSE Lifestyle家庭娛樂系統、美善品多功能料理機、LG樂金蒸氣輕乾洗機、日本iris智能除蟎清淨機等獎項。

本活動採每月抽獎方式，將以電腦隨機抽出，依活動辦法認定之符合抽獎資格的客戶名單與其累積的抽獎機會中抽出一名得獎者，每位客戶於活動期間僅限得獎乙次。完整活動詳情與相關注意事項，請查詢滙豐台灣官方網站www.hsbc.com.tw。

滙豐台灣今年再度推出迎財如意水，即日起於各分行發送給客戶添福納財，祝福客戶們豬事如意、豬年發大財，一同迎來「滙聚豐盛」的一年。全台共備有48,888瓶，每人限領1瓶，數量有限送完為止。

有換新鈔需求的本行客戶，從1月28日開始至2月1日為止，可至滙豐台灣各分行提領新鈔。

(中國時報)