過好年 國壽推好享貸
中國時報
郭隆富／台北報導
農曆春節將至，國泰人壽特別推出「諸事大吉 好享貸」新年活動，在過年前後臨增的資金需求能得到即時協助，「好享貸」保單借款利率優惠專案也延長了!最多可享40日優惠利率，專案採二階段利率優惠，借越久利率越低，若透過國泰人壽APP、官網專區或ATM管道辦理，借款利率更優惠！最即時的協助，還可以參加「諸事大吉抽籤看運勢」活動，有機會抽到「臺北-大阪單人來回機票」！
領先業界推出「FIRST - 首間智能保單借款」、「FAST -當日借款當日撥款」以及「FRIENDLY -便利還款」功能，讓保戶在國泰人壽APP或官網專區使用上，享有一指借貸、快速撥款、便利還款等便捷服務。
即日起至2019年2月28日前，使用新臺幣保單「單張保單之單筆純增保單借款」金額達新臺幣8萬元(含)以上，前30日優惠利率2.49%~2.99%，第31日起到第40日利率最低至0.99%~1.88%，詳細活動辦法及適用險種，可下載國泰人壽App或至官方網站（www.cathayholdings.com/life）查詢或撥打免費客服專線（0800-036-599）洽詢。
(中國時報)
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