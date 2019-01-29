大三元助陣 彩券行老闆送暖

2019年01月29日 04:12 中國時報 王儒哲／台北報導

金豬年的腳步近了，最受民眾關注的春節加碼活動也將從即日開始起跑，位在台中市西屯區「飛錸福彩券行」的投注站老闆，為了讓育幼院的孩童有個溫暖的佳節，於日前（1月27日），邀請到今年強檔賀歲片「大三元」的監製澎恰恰以及劇中演員嚴正嵐、吳承洋、皮皮擔任一日店長，並慷慨捐出活動當天營業的一日所得給台中光音育幼院，做為育幼院兒童的年節加菜金，為活動增添一絲暖意。

台中市「飛錸福彩券行」的投注站老闆於27日的活動中，邀請到今年強檔賀歲片「大三元」的劇中演員擔任一日店長，活動當天，民眾只要購買電腦型彩券或是刮刮樂，單次購買金額滿300元，還可以玩扭蛋一次，扭蛋顆顆有獎。「飛錸福彩券行」投注站老闆並慷慨捐出活動當天營業的一日所得，不足的部份會補足5萬元，給台中光音育幼院的孩童做為年節加菜金，讓育幼院的孩童有個溫暖的新年。

(中國時報)