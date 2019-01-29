保誠人壽 春節服務不打烊
中國時報
魏嘉虹／台北報導
農曆春節將至，保誠人壽為體貼保戶，不僅提前給付滿期金、生存還本保險金與理賠給付，更設置春節服務專線，透過專業客服人員親切的服務，提供保戶更安心的保障，落實保誠人壽「以客為本」的企業理念。
農曆春節前，保誠人壽將提前於2019年1月30日前完成給付保戶之滿期金、生存還本保險金給付與理賠給付，讓保戶安心過好年。同時，為確保對所有保戶的服務不會因任何假期而中斷，農曆春節期間服務依舊不打烊，保戶可以撥打客服專線0809-0809-68，保誠人壽將持續提供專人客服電話服務。
另一方面，保戶亦可善加利用保誠人壽「保戶e點通」(網址：https://www.eservice.pcalife.com.tw/sso/login)，藉由數位工具體驗保誠人壽無時差的24小時便捷服務。
(中國時報)
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