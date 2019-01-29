陸補貼國企 成角力關鍵

2019年01月29日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美高層貿易磋商即將迎來新一回合，大陸副總理劉鶴30至31日將於華盛頓進行談判。由於此前的副部級磋商，雙方已經在大陸補貼國企等問題進行初步過招，預料此次談判，陸美將針對北京補貼國企引發不公平貿易、陸方採買大豆數量等議題角力；據悉，為徹底解決問題，華盛頓傾向採取「北韓模式」，即在大陸改變補貼國企政策前都不會撤銷關稅。

美傾向北韓模式解決

據了解，劉鶴30日將率領的30人代表團赴美。至於，大陸商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷、人民銀行行長易綱28日則先行抵美為會談做準備。

《彭博社》報導指出，由於陸美貿易協議的框架已頗為明確，預計北京將同意採購更多美國貨品，並停止竊取知識產權行為，雙方亦可能建立一套制度，確保實踐承諾。若官員計畫新一輪談判，意味兩國可望3月1日前達成協議，或延長暫緩加徵關稅措施。

報導稱，預料本周不會有最終協議相關宣布，兩國代表或先分別向陸美領導人匯報並決定是否接受協議，相信劉鶴及美國貿易代表萊海澤會後不會透露太多詳情。

《華爾街日報》引述消息稱，陸美代表月初在北京的談判討論大陸國企問題，美國認為國企受惠於國家補貼及有利本土工業的政策，對抗來自海外企業的競爭，有時更強迫美國企業轉移技術。華府堅持要陸方削減有利國企及阻礙美企競爭的關稅和規管措施，同時減少提供補助、優惠貸款等。

報導稱，有消息指北京考慮採取「競爭中立」的模式，即國家不會偏好國企或民企，但美方質疑陸方執行此政策的能力。另有指華府正討論如何確保大陸履行協議，有人傾向用「北韓模式」，在大陸改變國企政策前都不會撤銷關稅。

北京考慮採競爭中立

此外，傳出世界貿易組織貿易爭端仲裁機構28日啟動美國對大陸加徵關稅的調查，釐清美國是否違反世貿成員國之間要互相給予同等關稅待遇的規則。這是大陸第2次請求對此事進行調查，上個月第1次請求被美國否決，但規則禁止成員第2次阻止。

(中國時報)