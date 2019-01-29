陸駐歐盟大使示警後果嚴重

2019年01月29日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

面對美國向各國施壓，要求聯合封殺華為及其他陸企參與各地5G網路計畫，大陸外交部昨批評，該做法既不公正，也不道德。（法新社）

美國正對華為築起全球包圍網，包括華為在內的陸企，在歐洲接連遭遇「誹謗」和「歧視」。大陸駐歐盟大使張明日前接受英《金融時報》專訪時警告，限制大陸技術參與歐洲5G高速移動網路專案的嘗試，會給全球經濟和科學合作帶來「嚴重後果」。

而針對加拿大駐陸大使麥家廉遭拔官，大陸外交部發言人耿爽昨回應稱，「這是加方內部事務，中方不予評論。」但他說，孟晚舟事件絕非單純的司法案件，背後有很強的政治企圖和政治操弄。再次敦促加方作出正確的抉擇，立即釋放孟晚舟。

隨著美國敦促歐洲國家採取更強硬的立場，歐洲對大陸企業的網路安全擔憂加深。張明日前接受《金融時報》專訪時表示，「對別人進行誹謗、歧視、施壓、脅迫或猜測都沒有幫助。」

報導認為，從公路和鐵路管理，到控制家用設備，5G的潛在應用範圍十分廣泛。在擔心安全風險的背景下，歐盟正尋求加強針對大陸科技公司的審查和安全保障。

張明說，「現在有人正在不遺餘力地炮製有關華為的安全故事，我不認為這個故事與安全有任何關係。」

他強調，在5G市場，全球的工業、供應和價值鏈高度相互關連，華為是5G設備市場領導者，不容被任何勢力「人為和故意地切斷」這些連結。那樣的做法將「非常不負責任」，並可能給全球經濟和科學合作帶來「嚴重後果」。

此外，日前大陸網路流傳一篇出自華為副總裁陳黎芳在新員工座談會上的談話，陳公開表明，大陸與美國的距離是2萬5千公里。相關示弱言論也引發議論，但華為27日發聲明澄清，稱陳黎芳未發表相關表述。

(中國時報)