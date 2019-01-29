美施壓盟友封殺華為 陸批不公正

2019年01月29日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

在大陸高層貿易代表團即將訪美之際，《紐約時報》日前披露，美國政府在過去1年祕密向各國施壓，要求聯合封殺華為及其他陸企參與各地5G網路計畫。大陸外交部發言人耿爽昨回應稱，在沒有任何證據情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定企業，這種做法既不公正，也不道德。對這種無理做法和霸凌行徑，各國都應予以警惕和抵制。

對於美國施壓盟友抵制大陸5G計畫的做法，耿爽昨日引述大陸外長王毅回應稱，一國當然有權利維護國家的資訊安全，但不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害、扼殺企業的正當經營，對於這種無理做法和霸凌行徑，各國都應予以警惕和抵制。

耿爽指出，《紐約時報》報導還提到，「美方認為華為有間諜行為的觀點缺乏確鑿證據，這讓一些國家質疑美方的行動究竟是真正為了國家安全還是為了防止中國獲取競爭優勢。」「迄今為止，針對華為的恐懼幾乎全部都是理論性」，暗示陸企有間諜行為的報告「從未公開」。

耿爽強調，事實勝於雄辯，各方的眼睛是雪亮的。敦促美方停止對包括華為在內大陸企業的無理打壓，多做有利於陸美互信與合作的事。

《紐約時報》日前報導指出，華府認為，各國開始為手機的5G網路拍賣頻譜，並將批出數十億美元合約以建立基礎交換系統，因此在未來半年至關重要。報導稱，英國外交大臣日前訪問華盛頓，其中一個關鍵議題是，英國是否同意白宮的要求，封殺華為建設新一代電話網路。波蘭也是備受美國壓力的國家，更有白宮官員揚言，美軍是否部署當地，將取決於華沙政府的決定。

另外，華府官員於2018年春天訪問德國時，向柏林方面指出，使用大陸電訊設備所帶來的經濟效益，需考量北約組織承受的安全威脅。

(中國時報)