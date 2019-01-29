延長休兵、突破進展、協商破局長期擱置
中國時報
林勁傑／綜合報導
陸美高層貿易談判30日即將登場，由於此次談判關乎陸美能否實質結束貿易戰，也引發各界注目。有外媒分析，談判結果可能有3種發展達成初步協議或延長休兵、出現突破性進展以及協商破局。
彭博社指出，第1種可能性是雙方達成初步協議。報導稱，就算萊海澤與劉鶴本周達成協議，但他們仍需時間向雙方領導人通報細節，並等待其決定。這就使得「含糊」的官方聲明成了判定談判進展程度的最佳途徑。至此，潛在的協議輪廓已經清楚了：陸方可能同意增購更多美貨、承諾加強保護知識產權，雙方可能找到切實執行的方式。
屆時如果各官員表示計畫舉行新一輪會談，代表雙方依然認為有望在3月1日前達成協議，也可能是雙方將延長現有的「貿易休戰期」。
第2種版本則是出現「突破性進展」。報導說，此最佳情境下大陸會在談判桌上提出超乎預期的經濟改革計畫，讓對陸鷹派萊海澤確信，北京這次是認真落實開放型經濟，足以讓川普政府原則上同意與大陸簽署協議。如此市場會應聲上漲，數月來困擾全球市場的貿易戰陰霾將因此散退。當然關鍵是，大陸需要提出顛覆性承諾，以表明其在放鬆政府對經濟管控方面能夠說到做到。
至於最糟則是「協商破局」。報導認為，如果雙方沒有提及或發表任何聲明，甚或美國總統川普在Twitter發表激烈言論表達他對談判缺乏進展的沮喪，就可能意味談判或陷入長期擱置。
(中國時報)
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