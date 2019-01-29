林毅夫之妻訪台 學者認助兩岸交流
中國時報
呂佳蓉／台北天津連線報導
針對著名經濟學家林毅夫之妻、大陸全國人大台灣省籍代表陳雲英近日訪問台灣，卻遭特定媒體惡意操作，陳雲英有全國人大身分，訪台必先向台灣官方申請並獲准，哪來「密訪」之說？她是美國名校教育學博士，是大陸著名教育學家，她訪台與大學校者會面，理所當然。此外，作為大陸全國人大台灣省籍代表中為數不多又出身於台灣的全國代表，陳訪台有助於兩岸交流。
南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，台灣部分政治力量與媒體不應固守僵化立場，應用新的眼光看待陳雲英訪台；兩岸交流一定要通暢，若政治力量想把某些事情固化住，事情會得不到解決。
李曉兵表示，陳雲英在教育界深耕，到訪台灣進行學術交流實屬美事；此外，陳雲英訪台必須申請獲准，沒有「密訪」之說。台灣特定媒體說陳雲英訪台為「密訪」，是雞蛋裡挑骨頭。
李曉兵直言，在兩岸官方交流停擺之際，民間方面的交流交往應用正常的心態看待。台灣方面應以樂見其成的心態看待陳雲英的訪台，出身於台灣的她更能夠將台灣的意見反映回大陸，對兩岸交流將產生一定助力和積極影響。陸方始終對兩岸交流抱著開放心態，盼兩岸交流能進入更深層的層次。
擁有美國喬治華盛頓大學教育學博士的陳雲英，是大陸特殊教育的奠基人、中央教育科學研究所心理與特殊教育研究部主任及學術委員會主任、中國教育學會學術委員會委員。
在大陸推出惠台31條後，陳雲英呼籲要落實「同城同待遇」；2017年時，她還透露，全國人大正醞釀推《保護台灣同胞權益法》，她多次提出保障台胞的主張，台灣應該樂見她訪台，並且多多訪台。
(中國時報)
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