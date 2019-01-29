韓艦射控雷達鎖定日機事件發酵！日韓交惡 不惜中斷軍事交流

2019年01月29日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京28日電 ／東京28日電

南韓國防部海軍司令官金明秀原定2月訪日交流，但韓方28日臨時通知日方延期。南韓官方的說法是，因部隊日程上的問題而延期。事實上，自從南韓海軍驅逐艦用射控雷達鎖定日本海上自衛隊的反潛巡邏機事件發生後，兩國關係日漸惡化，甚至開始中斷軍事交流。

各執一詞 矛盾加深

日韓兩國國防當局嚴重對立，日方指南韓海軍驅逐艦使用射控雷達鎖定海上自衛隊的反潛巡邏機，南韓則指日本的巡邏機威脅性低空飛行，雙方各執一詞、互不退讓，使矛盾加深，現已逐漸演變成中斷軍事交流。

日韓艦隊司令官層級的指揮官每年都會輪流出席兩國例行舉行的交流活動，奇數年由南韓海軍訪問日本，偶數年則由日本海上自衛隊訪問南韓。南韓海軍第一艦隊司令官金明秀28日告知日方，原定2月訪問日本舞鶴港舞鶴地方部隊（相當於艦隊司令部）之行程將「推遲」。

聯合演習 日恐生變

日本防衛省原定4月派遣「出雲號」等多艘艦艇參加在釜山舉行的國際海洋安全聯合演習，日方現在也將重新考量。日本防衛大臣岩屋毅26日表示，「與南韓保持國防合作非常重要」，但「我們將重新考慮什麼才是合適的雙邊交流方式，考慮以何種方式參加4月的演習，較為合適」，暗示著可能改變出席計畫甚至取消。

在此之前，日本防衛大臣岩屋毅1月25日到神奈川縣的海上自衛隊厚木航空基地視察，並搭乘被南韓用射控雷達鎖定的P-1巡邏機，還訓示隊員們稱，「那是可能導致不測事態的極危險行為，防衛省除了向南韓抗議外，還強烈要求其承認事實並徹底防止類似事件再度發生。」

南韓國防部長鄭景鬥也隨即於1月26日訪問釜山海軍作戰司令部，指示韓軍按照部隊應對守則，對日本巡邏機的低空威脅飛行嚴正應對。

立場表態 私下對話

韓媒報導，日韓關係惡化到新高點，雙方也啟動了幕後非公開溝通管道。在南韓駐日大使李洙勛的提議下，他於1月16日和日本官房長官菅義偉舉行約1個多小時的非公開午餐會，且是罕見的一對一對話。菅義偉表示，答應這次午餐會是希望讓南韓知道日本政府的真實態度，他在餐會上也對雙邊關係惡化表示遺憾。

(中國時報)