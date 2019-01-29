被挑釁 6成日人盼對韓強硬
《日本經濟新聞》1月25至27日進行的民調顯示，關於日本政府在南韓海軍驅逐艦使用射控雷達照射日本自衛隊巡邏機問題上的態度，回答「應該採取更加強硬的應對措施」之受訪者占62%，比例最高。回答「應該多聆聽韓方主張」的受訪者僅佔7%，回答「應該靜觀其變」的占24%。
安倍政權和自民黨的支持者，要求採取強硬應對措施的聲浪高，回答「應該採取更加強硬應對措施」的人佔67%。非支持者中認為應強硬應對者則佔57%。從不同政黨的支持者來看，自民黨支持者和無黨派回答「應該更強硬」的分別佔69%和59%，選擇「應該靜觀其變」的則都為23%。以男女來看，有67%的男性、57%的女性認為應更加強硬應對。有21%的男性和27%的女性認為應該靜觀其變。
日本政府2018年12月公布，自衛隊的P-1巡邏機在石川縣能登半島外海被南韓海軍驅逐艦用射控雷達照射。此舉被視為是以攻擊為前提的極其危險之行為。日本政府隨即向南韓政府抗議，並要求防止類似事態再次發生。
韓方隨即否認雷達照射之事，日韓防衛當局之間的實務層級磋商也以決裂收場。日本防衛省還公布了巡邏機探測到的電波轉換成的聲音記錄等訊息。韓方則反咬日本一口，主張日本海上自衛隊巡邏機對韓艦進行威脅性的低空飛行，雙方各執一詞。
日韓兩國自去年（2018年）秋季以來，接連出現若干紛爭，包括南韓政府宣布解散基於日韓協議設立的基金會、日本企業在日占時期原勞工訴訟案中敗訴，以及雷達照射事件。這些問題皆未能達成妥協，雙方不信任感正不斷加深。
據《朝日新聞》報導，日本有官員稱「因為煩透了韓國，真希望把日本列島搬遷到加州外海」，「防衛省內部對韓國的不滿情緒高漲」。東京外交消息人士指出，「作為一個權威媒體，卻故意報導這種荒唐的言論，可見雙邊關係已惡化到什麼程度」。
(中國時報)
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