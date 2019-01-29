美警告馬杜羅 若動武將遭反擊
南美產油大國委內瑞拉的政治動盪愈演愈烈，美國國家安全顧問波頓27日撂重話警告，倘若發生任何針對美國外交人員、委國反對派領袖瓜伊多、或國民議會的暴力與威嚇，美國將會祭出「重大回應」。而面臨逼退聲浪的總統馬杜羅不甘示弱，同日重炮怒嗆美國企圖在委發動政變。
波頓此番表態並未針對特定個人或機構，僅強調任何威脅「都代表對法治的嚴重侵犯」。他另篇推文則意有所指寫道，「古巴對馬杜羅的安全與準軍事部隊的支持及控制，眾所周知」，表達對古巴襄助馬杜羅政權的不滿。
儘管美國為首的西方社會承認瓜伊多為臨時總統，但四面楚歌的馬杜羅仍頑抗不屈。他在27日接受美國有線電視新聞網（CNN）的土耳其分支專訪時，針對歐盟的重新選舉最後通牒，親上火線回應，他嗤之以鼻稱歐盟的要求是「傲慢行為」。馬杜羅也指控瓜伊多自行宣布就任臨時總統「觸犯憲法及每一條法律」，稱對方甘願當「政治魁儡」，接受美國下指導棋發動政變，並指委國是「美國陰謀的受害者」。
馬杜羅在專訪中說，他曾傳送多次訊息給美國總統川普，但未獲回應，他諷刺川普「大概被國內問題搞翻了，我也相信，他看不起我們，沒把美洲和加勒比海國家放在眼裡，狗眼看世界。」
瓜伊多這廂也動作頻頻，爭取軍方選邊站，呼籲軍方和馬杜羅畫清界線。他接受美國《華盛頓郵報》訪問時證實，反對派正與軍方代表和政府官員進行協商，但屬於不公開性質。他也告訴英國《衛報》，已做好罷黜馬杜羅的準備，在國際支持、反對勢力團結與草根力挺下，委國會有「獨一無二」的良機脫離當前亂局，他也不認為會爆發武裝衝突。
另外，瓜伊多27日也透過推特號召民眾，在30日與2月2日走上街頭，參加反馬杜羅政府示威，「挫折已經轉為希望，人們終於又能勇於做夢。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。