馬杜羅閱兵 展現仍掌控軍方

2019年01月29日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美歐一些國家近日紛紛向委內瑞拉施壓，要求重新舉行大選，委國總統馬杜羅27日檢閱部隊，觀看防空高射砲和戰車的實彈演習，藉此向外界展現他仍掌握軍事力量，也享有軍方的支持。

馬杜羅27日在推特發文稱，他訪問卡拉沃沃州海軍基地時，搭乘兩棲坦克巡視了沿海水域。從他上傳的影片中可看到，他的夫人和幾名軍官站在他身旁陪他觀看閱兵，他還與國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）一同檢閱火箭推進式榴彈、機關槍防空射擊、戰車在山坡目標處繞行，以及俄羅斯製大砲的實彈演習。

馬杜羅強調，這場閱兵儀式向全球展現他不僅獲得軍方支持，委國武裝部隊也已準備好捍衛國家。馬杜羅指控反對派領袖瓜伊多，參與了美國川普政府內部強硬派所主導的政變，這些強硬派包括國安顧問波頓、委國特使艾布蘭（Elliott Abrams）等人。

馬杜羅還嗆聲：「沒人會尊敬弱者、懦夫和叛徒。在這個世界上，人們只會尊敬武士、勇者和權勢…委內瑞拉要和平。我們必須做好準備，以確保我們享有和平。」

委國軍方還計畫於2月10日至15日舉行更大規模的演習，馬杜羅形容，那將是「委國史上最重要的（演習）」。

(中國時報)