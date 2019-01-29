撥款建牆如談崩 美政府恐再停擺
美國聯邦政府停擺暫告落幕，但白宮代理幕僚長穆瓦尼27日受訪時表示，若國會往後仍不撥款興建美墨邊境圍牆，川普總統已準備好會再次讓政府停擺，甚至宣布緊急狀態。
川普25日做出讓步，暫不堅持要取得興建邊境圍牆的經費，讓聯邦政府可以重新開門暫時運作到2月15日，結束美國史上最長的政府停擺。部分受影響的政府部門，包括國家公園和博物館，27日重新開張。美國國家公園管理局發言人里特斯特表示：「我相信大部分公務員一定如釋重負，但釋懷的同時，也不確定下次何時可再領工資。」
穆瓦尼表示，川普的目標是與國會合作，他不希望政府再次停擺，也不希望宣布緊急狀態，但若有必要，川普仍會這樣做。穆瓦尼說：「他（川普）會為了邊界安全而做任何事。」
穆瓦尼沒有回答川普會否接受少於57億美元的邊牆預算，但稱川普已向民主黨表明，他要的不是長逾3200公里、由一邊海岸橫跨到另一邊海岸的牆，而白宮也已選出17處優先要興建圍牆阻攔非法越界的地點，邊牆長390公里，也都是在最需要的地方築牆。
民主黨眾議員傑佛里斯表示，利用圍牆保障邊境安全是「用5世紀的方法解決21世紀的問題」，成效不彰且浪費納稅人金錢。共和黨參議員魯比歐也表示，政府關門不是好的交換條件，導致關門的黨也不會從中受益。
共和黨另一位參議員布倫特則樂觀地說，國會兩院的兩黨小組可望達成各方都滿意的協議。「我們要努力達成協議，讓川普得到他想要的東西，也讓美國民眾得到他們需要的政府。」
(中國時報)
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