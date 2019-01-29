狠夫國道行凶 妻跳車逃命

2019年01月29日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

51歲劉姓男子昨天上午駕車載著小他12歲的孫姓妻子和不到2歲的兒子，行經國道國道10號高雄燕巢路段時，2人在車內因細故發生口角，劉竟拿出刀子和粗鐵絲攻擊妻子，孫女連忙跳車逃命，未料，劉還倒車撞她，又往前衝撞未果後才離去。孫女送醫暫無生命危險，劉則在投案後，疑似小中風，目前就醫觀察治療。

警方調查，劉男以水泥工為業，因為長期沒有工作，心情鬱悶；妻子孫女從事美髮業，晚上偶爾兼差當乩童，因最近常常晚歸，夫妻為此常發生口角。據孫女家人表示，2人是各自離婚後再婚，前段婚姻各生有一兒和一女，劉曾有家暴紀錄，孫女為了小孩只好吞忍。

口角引殺機 2歲兒目睹

劉姓凶嫌昨天上午載著妻子和兒子，由國道10號往東行駛，沿途劉和妻子口角，10點40分許，劉突持刀、粗鐵絲攻擊妻子，孫女子管背部插著一根鐵絲，嚇得開門跳車，跌落燕巢交流道槽化線。

目擊者說，劉這時竟倒車撞擊妻子，孫滾至邊坡護欄，劉又開車往前撞，沒撞上孫女，只撞上護欄，隨即駕車逃逸。民眾見狀，趕緊報警並將孫女送醫，途中孫女透露，和丈夫發生爭執才導致被刺傷。

投案後昏倒 疑似小中風

劉逃逸後，在上午11時許到旗山分局投案。警方初步詢問案發經過，劉的情緒一度不穩，國道警方準備將劉帶回時，劉疑似小中風昏倒。警方通報消防局人員，將他送醫救治，並派人戒護。

醫院表示，孫女的身上有7處刀傷、擦傷，肋骨骨折，從她的背部取下一根粗鐵絲，目前在加護病房觀察中。至於劉姓男子的病情，是否為小中風？醫生對此保留，僅說還要做進一步的檢查與照會，才能判斷病情。

據雙方的家人表示，2人平常感情還算不錯，但劉去年小中風後，個性稍微有點改變，昨天劉原本是要去看病，後來又改說要去祭祖，但被孫女以美髮店內有客人在等候為由拒絕，才因此發生衝突，全案由警方依殺人未遂罪嫌偵辦中。

(中國時報)