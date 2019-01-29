活活打死老父 敗家子無期確定

2019年01月29日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

男子紀桂杰去年酒醉回家後，遭年邁的父親責罵「敗家子」，他憤而將父親綑綁後痛毆，活活把老父打死，由於事後紀母向法官求情，一、二審均將他判處無期徒刑，最高法院考量紀因一時情緒失控殺父，昨將紀依殺人罪，判處無期徒刑定讞。

47歲紀男與父母親同住，他因工作不穩定又酗酒成癮，經常與78歲的父親口角衝突，去年2月9日，他獨自到公園喝酒，從早上喝到傍晚才回家，父親看到相當生氣，指責敗家子，造成紀男不悅。

紀將父親拖到床上，用塑膠鍊條把父親綁在床上，拉扯過程中，他把父親的內外褲都脫下，隨後朝父親的頭、臉、胸、頸等處的痛毆數十分鐘，他的母親回家看到後，連忙上前制止，並報警求助，紀父送醫不治。

紀辯稱沒有殺人犯意，只是跟父親起爭執，不知會發生這麼嚴重的後果，他的母親也替他求情，認為紀只是一時喝多而闖禍，希望法官能對獨子從輕量刑。

歷審認為，紀只因跟父親發生爭執，就毆打父親致死，違背人倫情節重大，且犯後沒有悔意、態度不佳，但考量他犯案動機及犯行，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)