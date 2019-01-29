民進黨老鐵粉 磚砸新潮流大門
曾在31年前參加黨外活動抗議自焚的前民進黨黨員江添福，為了抗議民進黨與新潮流系「吃香喝辣」，昨到濟南路新潮流辦公室砸門抗議，江並張貼抗議字條，痛批新潮流不知苦民所苦，警方循線傳喚江男到案，他坦承因不滿民進黨及新潮流系作為，才前往砸門示威抗議，警訊後，依毀損罪嫌函送法辦。
警方調查，62歲江添福，30多年前就開始支持黨外運動，他在抗議字條中表示，曾在1988年5月24日自焚抗議未死，後來一直支持民進黨，是標準的死忠支持者，臉書上寫著自己是「民主戰士」。
昨日上午10時許，江添福獨自出現在濟南路一段「台灣新社會智庫」辦公室外，先將預先寫好的抗議字條貼在大門外牆上，再拿出預藏的磚塊將辦公室大門砸毀後，揚長而去，辦公室人員聞聲查看，立即打電話向中正一分局報案。
警方趕往現場，發現是新潮流的辦公室，大門玻璃破碎一地，門邊招牌旁還貼有一張抗議字條，字條內寫明「抗議民進黨與新潮流集團，吃香喝辣！忘了人性，不知苦民所苦」，裡面並點明蔡英文、陳菊、段宜康等人是偽政客，欠江添福一個公道…等內容，江還在字條中明確署名，因此警方下午循線前往北市內湖江某住處通知他到案說明。
江添福到案後坦承，因不滿民進黨及新潮流系作為，才前往砸門示威抗議，江並表示因對民進黨及新潮流系的作為不滿，因此已經退出民進黨，現在變成「韓粉」。
由於台灣新社會智庫工作人員已向警方提告，警方訊後先將江某請回，全案依毀損罪嫌函送北檢偵辦。至於被江貼名指控的段宜康，對此不回應，民進黨立委許智傑則譴責暴力。
(中國時報)
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